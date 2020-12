14년간 김장김치 6억7천만원 쏜 에쓰오일 … 올해도 1250박스 나누기

사랑의 김장나눔, 누적 10㎏ 3만6천 박스 ‥ 저소득 가정·복지시설 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시는 4일 오후 4시 동천체육관 내 시 자원봉사센터 앞 광장에서 ‘좋은 기업 에쓰 오일(S-OIL)과 함께하는 제14회 사랑의 김장나눔 행사’를 연다.

울산시자원봉사센터 주관으로 마련된 이 날 행사에 송철호 울산시장, 박병석 울산시의회 의장, 김문식 시 자원봉사센터 이사장, 후세인 에이 알-카타니 에쓰 오일(S-OIL) 대표이사, 박봉수 사장, 이영백 부사장, 오석동 전무 등 40여명이 참석한다.

2007년부터 올해 14년째 후원하고 있는 ’에쓰 오일(S-OIL) 사랑의 김장 나눔 행사‘는 코로나19 감염 예방을 위해 우리 지역 김치 완제품 1250박스(박스당 10㎏)를 관내 사회복지시설 130곳에 전달하는 일정으로 진행된다.

송철호 울산시장은 “에쓰 오일(S-OIL) 덕분에 울산의 문화 상징물인 태화루가 복원됐고, 울산권역 외상센터에 닥터카가 움직이고 있으며, 태화강 백리대숲 구간 준공으로 시민 삶의 질이 향상됐다”며, “사회공헌 대표 기업인 에쓰 오일이 소외된 이웃의 따뜻하고 건강한 겨울나기 지원에 앞장서고 있다”라고 고마움을 표했다.

후세인 에이 알-카타니 에쓰 오일 대표이사는 “세계적인 코로나19 확산으로 기업도 어려운 시기를 보내고 있지만 지역사회 소외 이웃을 모른 척할 수는 없다”면서 “어려운 이웃들에 대한 지속적인 관심과 지원으로 추운 겨울을 이겨내고 따뜻한 봄날이 올 수 있도록 함께 노력하자”고 답했다.

에쓰 오일은 14년째 이어진 김장나눔 행사를 통해 10㎏들이 2만2000여 박스의 김장김치를 지역 저소득가정과 사회복지시설 1만4000곳에 전달했다. 금액은 총 6억7000여 만원이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr