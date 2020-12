[e 공시 눈에 띄네]코스피-3일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 68,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,493,610 전일가 68,000 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 [초동시각]조원태의 '1+1'은[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일KCGI "한진칼 가처분 기각 유감‥기업가치 개선 노력" close =한진칼 제3회차 국내 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 행사가액 6만8300원에서 6만7500원으로 변경

◆ 한성기업 한성기업 003680 | 코스피 증권정보 현재가 8,950 전일대비 50 등락률 -0.56% 거래량 53,550 전일가 9,000 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 한성기업, 커뮤니티 활발... 주가 15.26%.한성기업, 수산 테마 상승세에 7.08% ↑한성기업, 수산 테마 상승세에 5.49% ↑ close =50억원 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 67,942 전일가 81,500 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 효성, 코로나19 시대에 맞는 언택트 사회공헌액화수소, 어디까지 왔나…가스안전公, 27일 국제세미나 개최조현준 효성 회장 "세계 1위 스판덱스 위상, 경쟁사와 초격차 확대하겠다" close =자회사인 효성캐피탈이 748억원 규모 유상증자 결정

◆ 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 77,900 전일대비 500 등락률 +0.65% 거래량 559,983 전일가 77,400 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고[e 공시 눈에 띄네]코스피-17일한국금융지주, 커뮤니티 활발... 주가 -2.85%. close =카카오뱅크 주식 104만8979주 추가취득

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr