수능날, 코로나 신규 확진 학생 43명·교직원 10명…누계 1703명

[아시아경제 이현주 기자] 2021학년도 대학수학능력시험(수능)이 시행되는 3일 학생 43명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

교육부는 이날 총 49명 학생 신규 확진자가 나와 누적 1430명을 기록했다고 밝혔다. 3일 0시 기준으로 확진 판정을 받은 43명 외에도 누락된 1일 기준 6명까지 합친 숫자다. 교직원은 10명이 확진을 받아 총 273명으로 집계됐다.

이날 10시 기준으로 등교 수업일을 조정한 학교는 203곳이다. 수능을 대비해 원격수업으로 전환된 학교는 포함되지 않았다. 전날 보다 22개교 늘었다.

대학의 경우 지난 달 25일부터 이번 달 1일까지 학생 확진자는 143명으로 집계됐다. 교직원은 20명이다.

전면 비대면 수업을 운영하는 대학은 22개교 증가해 4년제 31개교, 전문대학 21곳으로 총 52개교로 집계됐다. 대학은 사회적 거리두기 1·2단계에서는 대면과 비대면을 병행하고 3단계시 전면 비대면 수업을 실시한다는 방침이다.

