"공항철도 타고 선물받자"…수능생 직통열차 인증사진 이벤트

[아시아경제 박혜숙 기자] 공항철도는 대학수학능력시험에 참여한 수험생을 대상으로 내년 1월까지 인스타그램 인증사진 이벤트를 진행한다.

공항철도 일반열차 노선에 임시 투입돼 운행 중인 직통열차에 탑승한 모습을 담은 사진과 자신의 수험표 사진을 개인 인스타그램에 '#공철수능이벤트#공항철도합격기원' 해시태그를 달아 업로드하면 된다.

추첨을 통해 10명에게 직통열차 왕복 이용권 4매와 문화상품권 3만원권을, 30명에게 2만원 상당의 치킨세트 교환권을 준다.

당첨자는 내년 2월 5일 공항철도 공식 인스타그램을 통해 발표할 예정이다.

김한영 공항철도 사장은 "코로나19로 어려운 상황속에서 수능을 치른 학생들을 격려하고자 이벤트를 준비했다"며 "일반열차와 차별화된 직통열차를 탑승해보고 행운의 기회도 얻기를 바란다"고 말했다.

한편 직통열차 임시운행편은 서울역에서 인천공항1·2터미널역까지 하루 편도 28회 운행하고 있으며, 수도권 전철과 환승이용이 가능하다.

