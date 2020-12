광주은행 ‘목포해상케이블카 모바일 입장권’ 판매

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 3일부터 목포해상케이블카 모바일 입장권을 판매한다고 이날 밝혔다.

한국관광공사가 선정한 100선의 관광지에 이름을 올린 목포해상케이블카는 국내 최장 3.23㎞의 압도적인 탑승거리와 국내 최고 155m 높이에서 해상 파노라마 및 다도해의 금빛낙조, 목포시 전체와 유달산 비경을 한눈에 볼 수 있는 관광명소이다.

이에 광주은행은 이날 본점에서 송종욱 광주은행장과 정인채 목포해상케이블카 회장, 박재완 (유)박계장투어 대표, 관계자 등이 참석한 가운데 목포해상케이블카 입장권 판매에 대한 업무협약식을 가지며, 지역 관광지 및 관광상품 홍보를 통한 지역경제 활성화를 위해 서로 협력할 것을 약속했다.

광주은행에서 판매하는 목포해상케이블카 입장권은 광주은행 전 영업점에서 방문 예매하거나 비대면채널(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹, 모바일웹뱅킹)에서 직접 예매한 후 QR코드를 이용해 현장에서 발권할 수 있다.

기존에 목포해상케이블카 탑승 현장에서 구입할 때보다 대기시간을 단축해 관광객들의 편의를 증진시킬 뿐 아니라, ‘코로나19’ 방역지침에 따라 고객간 접촉을 줄임으로써 포스트 코로나 시대를 대응하는 언택트 문화를 반영할 수 있을 것으로 기대된다.

송종욱 광주은행장은 “‘코로나19’로 침체된 지역경제의 활성화와 지역 관광지 육성, 언택트 문화 구축을 위해 실시한 이번 목포해상케이블카 모바일 입장권 판매가 목포시를 찾는 관광객들의 편리하고 안전한 여행에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr