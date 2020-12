이태호 차관, 3~5일 베트남 방문…한-메콩 포럼에 민관 합동 대표단 파견

[이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 임철영 기자] 이태호 외교부 2차관이 베트남 정부의 초청으로 3~5일 베트남을 방문한다.

3일 외교부에 따르면 이 차관은 베트남을 방문해 제8차 한-메콩 비즈니스 포럼 참석하고 베트남측 고위인사 면담 등의 일정을 가질 예정이다.

한-메콩 비즈니스 포럼은 한국과 메콩 5개국 라오스, 미얀마, 베트남, 캄보디아, 태국 등 민간 기업 대표 및 정부 관계자들이 참여하는 민관 협력 포럼이다. 2013년부터 매년 개최되고 있다. 올해 포럼의 경우 ‘뉴 노멀 시대의 비즈니스(Business in the New Normal : Turning Vulnerability into Resilience)’라는 주제로 한국무역협회와 베트남상공회의소 공동 주관 하에 대면 및 화상회의 혼합 방식으로 개최된다.

이번 포럼 참석을 위해 정부는 이태호 차관을 수석대표로 해 한국무역협회 등 공공기관 및 기업인 대표가 함께 참여하는 민관 합동 대표단을 파견할 계획이다.

이를 통해 메콩 5개국의 정부·기업인 대표와 함께 코로나19 상황 속에서 중소기업과 소상공인이 직면한 도전 과제와 이를 극복해 나가기 위해 한-메콩 협력이 기여할 수 있는 방안에 대해 중점 논의할 예정이다.

외교부 당국자는 "이 차관의 이번 방문은 지난 9월 강경화 외교장관의 베트남 공식방문에 이어 양국 간 활발히 이루어지고 있는 고위급 교류의 일환"이라면서 "한-메콩 협력 강화를 위한 민관 차원의 협력 방안뿐만 아니라 한-베트남 특별입국절차 등 양국 간 주요 현안을 논의하는 좋은 계기가 될 것으로 기대된다"고 설명했다.

