우리펀드서비스, ‘매매주문관리시스템’ 업무개선 아이디어 공모

[아시아경제 김효진 기자] 우리펀드서비스는 기준가격 산출 회계처리 시스템인 '펀드원(FundOne)' 사용자를 대상으로 '매매주문관리시스템(OMS)' 업무개선 아이디어 공모를 실시한다고 3일 밝혔다.

우리펀드서비스는 우리금융그룹의 자회사로 펀드회계처리 및 기준가격 산출, 부동산 투자회사의 다양한 일반사무관리를 제공하는 회사로 디지털 혁신을 통한 최고 품질의 대고객 서비스 제공을 경영목표로 삼고 있다.

펀드원은 ▲기준가격 산출을 위한 회계처리시스템(FundOne-FAS) ▲성과분석ㆍ각종 리포트ㆍ실시간 컴플라이언스 정보처리시스템(FundOne-IIS) ▲운용에 따른 사전배분ㆍ매매ㆍ사전 컴플라이언스 매매주문관리시스템(FundOne-OMS)으로 구성된다.

이 가운데'FundOne-OMS'는 펀드매니저의 운용과 직결되는 시스템으로 편리성 및 시스템 완성도가 무엇보다 중요하다.

이번 공모는 이달 15일까지 진행되며, 제출된 의견은 선정위원회 심사를 거쳐 선정된 고객에게 일정 금액의 포상금이 지급될 예정이다.

고영배 우리펀드서비스 대표이사는 "이번 이벤트는 고객의 의견을 적극 수렴해 보다 사용하기 편리하고 완성도 높은 시스템을 제공하겠다는 임직원들의 적극적인 의지의 일환"이라며 "고객과의 상시 소통을 통한 시스템 고도화로 차별화된 양질의 서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다.

한편 우리펀드서비스는 지난 8월 운용지시 누락으로 인한 기준가격 오류 원천 차단을 위한 '운용지시포워딩 시스템'을 출시하는 등 디지털 혁신을 위한 노력을 기울여왔으며, 앞으로도 내실 성장과 디지털금융 선도를 위해 적극적으로 투자할 예정이다.

