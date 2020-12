SK그룹 임원인사 단행‥박정호·유정준 부회장 승진

[아시아경제 박소연 기자] SK그룹이 2021년 임원인사와 조직개편을 단행했다.

SK그룹은 3일 오전 수펙스추구협의회를 열고, 각 관계사 이사회를 통해 결정된 임원인사와 조직개편 사항을 최종 협의했다고 밝혔다. SK그룹측은 "각 회사가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 기반으로 고객, 투자자, 시장 등 이해관계자에게 미래 비전과 성장 전략을 제시하고 신뢰와 공감을 쌓는, 이른바 파이낸셜 스토리를 본격적으로 추진하는 데 초점을 뒀다"고 설명했다.

올 한해 치열하게 논의해 온 파이낸셜 스토리를 각 사가 내년부터 본격 추진하게 되는데, 이를 가속화하기 위해 두 명의 부회장 승진을 비롯한 사장단 인사가 이루어졌다. 우선, 박정호 SK텔레콤 사장이 SK하이닉스 부회장직을 겸하게 되었다. ICT 전문가인 박정호 부회장과 인텔 출신의 반도체 전문가인 이석희 SK하이닉스 사장의 시너지가 주목된다.

다음으로 유정준 SK E&S 사장이 부회장으로 승진했다. 유 부회장은 업계에서의 풍부한 경험과 글로벌 감각을 바탕으로 신재생에너지, 에너지솔루션 등 성장사업의 글로벌 확장을 이끌게 된다. 이에 더해 SK E&S는 추형욱 SK주식회사 투자1센터장을 사장으로 선임한다고 밝혔다. 1974년생인 추 신임 사장은 소재 및 에너지 사업 확장 등에 크게 기여한 것으로 알려져 있으며, 유 부회장과 함께 SK E&S 공동대표를 맡게 될 전망이다. 추 사장은 임원에 선임된 지 만 3년만에 사장 자리에 오르게 되었는데, 연공과 무관하게 능력과 성과를 중시하는 SK의 인사 철학이 반영되었다는 평가다. 참고로 SK그룹은 지난해 임원관리제도 혁신을 통해 상무, 전무 등 임원 직급을 폐지하는 등 임원관리제도를 혁신한 바 있다.

마지막으로 염용섭 SK경영경제연구소 소장이 사장으로 승진했다. 염 사장은 지난 2017년부터 경영경제연구소를 이끌어 오며, 행복경영, 딥 체인지 등 SK의 최근 변화에 밑거름 역할을 해왔다는 평이다. 염 사장은 앞으로도 ESG 등 기업이 나아가야할 방향을 제시하고 과제를 발굴하는 역할을 맡게 될 전망이다.

한편, 관계사 CEO들로 구성된 협의체인 수펙스추구협의회에도 변화가 있다. 우선, 지배구조의 투명성을 높이고 관계사의 이사회 중심 경영을 가속화하기 위해 거버넌스위원회를 신설했다. 더불어, 기존 에너지·화학위원회를 없애고 환경사업위원회를 신설하여 사회적 화두가 되고 있는 환경 관련 어젠다를 본격적으로 다루게 된다. 이 외에도 바이오소위원회, AI소위원회, DT소위원회를 관련 위원회 산하에 운영하게 된다. 이와 같은 변화를 통해 환경, 지배구조 등 ESG 문제를 선도해 사회적 책임을 다함과 동시에 바이오, AI, DT 등 미래 먹거리 개발에 박차를 가한다는 방침이다.

신설되는 거버넌스위원회 위원장에는 수펙스추구협의회 자율·책임경영지원단장과 법무지원팀장을 맡고 있는 윤진원 사장이, 환경사업위원회 위원장에는 김준 SK이노베이션 사장이 선임됐으며, ICT위원회 위원장은 박정호 부회장이 맡게 됐다.

이번 인사를 통해 신규 선임 103명에 부회장 및 사장 승진 4명을 더해 총 107명의 승진 인사가 발표됐다. 코로나 등 경영환경을 감안하여 예년에 비해 신규 선임 규모는 소폭 감소했으나, 바이오, 소재, 배터리 등 신규 성장사업에는 능력 있는 인재들을 과감하게 발탁했다는 설명이다.

여성 인재의 발탁 기조도 유지됐다. 예년과 같은 7명이 신규 선임될 예정임에 따라 그룹 전체 여성임원 규모 또한 34명으로 증가하게 된다. SK그룹은 임원으로 성장할 수 있는 젊고 유능한 여성 임원 후보군을 조기에 발탁해 체계적으로 육성해 나아갈 방침이라고 밝혔다.

SK그룹 관계자는 "올해는 코로나로 인해 어느때보다 경영 불확실성이 큰 한해였지만, 성장을 위한 내실을 다질 수 있는 좋은 기회가 됐다"면서, "내년 또한 경영환경이 녹록치 않지만 이번 인사가 그간 준비해 온 파이낸셜 스토리를 본격 추진하면서 한 단계 더 도약하기 위한 발판이 되기를 기대한다"고 말했다.

이어 "SK그룹은 앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하고, ESG의 세계적인 모범이 되는 글로벌 기업으로 지속 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

◇ 신규 선임

권형균 수소사업추진단 임원 겸 Green 투자센터 임원

박동주 M&A지원실장

박용우 Bio 투자센터 임원

최동욱 첨단소재 투자센터 임원

최종길 Bio 투자센터 임원

김진희 Hi-Tech Digital1그룹장

박 준 플랫폼개발그룹장

서화성 행복추진담당

여상훈 Digital Process혁신담당

이금주 CV Digital그룹장

이석진 플랫폼GTM그룹장

◇ 신규 선임

남완호 기업문화본부장

신해인 사업개발본부장

허 준 전략본부장

황선관 R&D혁신본부장

◇ 신규 선임

김경준 E&P Portfolio혁신실장

김대구 법무실장

박기수 Cell개발2실장

정인남 Battery기업문화실장

최성국 Battery운영최적화실장

◇ 신규 선임

최창효 석유2공장장

황선기 Reliability실장

황선재 계기?전기실장

◇ 신규 선임

김건용 Polymer공장장

김승균 Olefin공장장

여종호 Green Biz추진 Group 임원

◇ 신규 선임

이상민 Green성장 Project Group 임원

◇ 신규 선임

오택승 경영지원실장

유영갑 소재생산기술실장

이종섭 LiBS사업부장

◇ 신규 선임

권영상 정책협력실장

김병무 SK인포섹 성장사업본부장

김태완 전략제휴담당

박승진 SK브로드밴드 서비스혁신그룹장

안정은 11번가 Portal기획그룹장

이관우 Cloud Application그룹장

이규식 Competency그룹장

이재환 T map Mobility Co. Mobility전략그룹장

최소정 구독미디어담당

홍승태 RPA추진담당

◇ 부회장 승진

박정호

◇신규 선임

김동규

김만섭

김운용

김준한

박병채

박철범

송창석

양형모

오태경

이상엽

이웅선

이정석

이창수

이태학

이홍덕

장지은

정창교

최상훈

최진우

한상신

허 황

◇부회장 승진

유정준

◇ 사장 승진

추형욱

◇ 신규 선임

김경태 E-TF 사업담당

류성선 나래ES(O&M) 대표

박재덕 Renewables Group장

윤정원 R-Project Group장

이재원 전력사업운영본부장

장재원 인재육성본부장

◇ 신규 선임

김선혁 BM혁신추진실장

박인국 SKC Jiangsu 대표

박진우 재무지원실장

김기태 SK넥실리스 사업지원실장

이현우 SK넥실리스 Global증설추진실장

김원희 SK picglobal 사업지원실장

◇ 신규 선임

김진식 SK렌터카 EV사업부장

이원희 SK매직 상품전략실장

정우선 기획실장

◇ 신규 선임

김경수 영업1실장

백기형 경영기획실장

송영민 EPI기술실장

오세열 Wafering개발실장

이재용 행복전략실장

최일수 Growing개발실장

◇ 신규 선임

고상현 전략기획그룹장

권지훈 에코인프라프로젝트 PD

김대성 에코엔지니어링 솔루션스그룹장

류성필 에코비즈니스이노베이션그룹장

오동호 반도체사업그룹장

이주형 행복디자인그룹장

임인묵 수소사업추진단 Tech그룹장

장효식 에코인프라OXG장

한영호 HR그룹장

◇ 신규 선임

박종복 SHE경영실장

이강윤 경영지원실장

장문혁 재무관리실장

최영상 SK에어가스 Project&기술실장

◇ 신규 선임

남기중 경영지원실장

◇ 신규 선임

김응수 Copolyester사업부장

◇ 신규 선임

백흠정 터미널사업담당

한명섭 TSP담당

◇ 신규 선임

권혜조 신규사업팀 임원

김지훈 미래사업팀 임원

정윤식 전략지원팀 임원

◇ 사장 승진

염용섭 SK경영경제연구소장 겸 mySUNI CIO

◇ 신규 선임

김정태 SK아카데미 러닝Center장 겸 리더십 College 리더

