[아시아경제 오주연 기자] 제이엘케이 제이엘케이 322510 | 코스닥 증권정보 현재가 11,400 전일대비 100 등락률 +0.88% 거래량 69,471 전일가 11,300 2020.12.03 11:29 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-24일또 한번 특허소식! ‘주가급등’ 인공지능 치료제! 또 한번 급등!제이엘케이, 신약개발 전문기업 닥터노아바이오텍 지분투자 close 는 영상 처리 장치 및 방법과 관련한 국내 특허를 취득했다고 3일 공시했다. 회사 측은 "X-ray, CT, MRI가 활용되는 의료영상 또는 다양한 영상 분석 등 당사가 제공하는 영상 기반 AI 솔루션에 본 기술을 활용해 기술적 고도화를 진행할 계획"이라고 설명했다.

