[특징주] 현대차, 전기차 플랫폼 발표에 6년내 최고가

[아시아경제 이민우 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 190,500 전일대비 8,000 등락률 +4.38% 거래량 2,772,596 전일가 182,500 2020.12.03 11:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 이틀 연속 역대 최고치 경신...2675.90 마감코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수현대차, 최근 5일 외국인 25만 3796주 순매도... 주가 18만 2500원(-0.54%) close 주가가 약 6년 만에 최고가를 기록했다. 전기차 전용 플랫폼 발표 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다.

3일 오전 11시9분 기준 현대차 주가는 전날보다 4.11% 오른 19만500원을 기록했다. 오전10시54분께에는 19만2000원까지 올랐다. 2014년 12월8일 19만1500원을 기록한 이후 약 6년만에 19만원대에 올라섰다.

이 외에 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 1,300 등락률 +2.14% 거래량 1,421,861 전일가 60,800 2020.12.03 11:28 장중(20분지연) 관련기사 勞파업에 줄줄이 생산차질…부품 협력사 공멸 우려현대차, E-GMP로 차세대 전기차 승부수…테슬라·폭스바겐과 3강 구도기아차, 11월 내수·해외 판매 동반 성장…신형 카니발 질주 close (2.47%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 2,500 등락률 +1.04% 거래량 200,023 전일가 240,500 2020.12.03 11:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승11월에 7조원 쓸어담은 외국인, 수익률 20% 냈다 close (1.25%), 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 4,000 등락률 +2.23% 거래량 160,116 전일가 179,500 2020.12.03 11:28 장중(20분지연) 관련기사 현대글로비스-SSG닷컴, 국내 첫 콜드체인 전기트럭 시범투입우수 선사에 'HMM·SM상선·남성해운' 선정…항만시설사용료 50% 감면혜택'총수'있는 '비상장사'가 내부거래 비중 높아 close (1.95%) 등 그룹주들도 덩달아 오름세다.

현대차그룹이 전날 발표한 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP'이 호재로 작용한 것으로 보인다. 이 플랫폼은 모듈화, 표준화를 통해 차급과 주행거리에 따라 다양하게 응용할 수 있다. 전기차 사용자들의 최대 고민인 충전속도도 대폭 개선했다. 고전압 시스템인 ’800V’ 충전 시스템과 세계 최초 '400V/800V 멀티 급속 충전 기술'을 적용해 급속충전 시 18분 내 배터리 80%까지 충전할 수 있다. 5분 충전만으로 100킬로미터를 주행할 수 있는 셈이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr