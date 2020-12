벤처기업協, '2020년 벤처생태계 10대 뉴스' 선정

[아시아경제 김철현 기자] 벤처기업협회(회장 안건준)는 올 한 해 벤처생태계의 주요 이슈를 선정해 '2020년 벤처생태계 10대 뉴스'를 3일 발표했다.

벤처업계 전문가 및 기업인들의 의견을 통해 올 한 해 발표된 정부의 벤처 관련 정책 및 업계 뉴스 중 벤처생태계 내에서 크게 이슈가 됐던 10대 뉴스를 선정했다.

벤처생태계 10대 뉴스로는 ▲비대면 분야 첨단기술 보유한 벤처기업 급부상 ▲코로나19 위기에도 벤처기업 일자리 증가 ▲'벤처기업확인제도' 민간 주도로 개편 ▲비상장 벤처기업 복수의결권 도입 본격 추진 ▲벤처투자촉진법 시행 및 CVC 허용법안 논의 ▲신산업 가로막는 여전한 규제 ▲데이터 3법 통과, 전문인력 양성 시급 ▲스케일업 벤처 육성 필요성에 대한 공감대 확산 ▲기업 옥죄는 경제 관련 입법안에 업계 우려 ▲중소·벤처업계, 불투명한 유연근로제 확대에 속앓이 등이 선정됐다.

김진형 벤처기업협회 상근부회장은 "올해는 코로나19로 인해 모두가 힘겨운 한 해를 보냈다"며 "새해에는 코로나19가 종식되길 희망하며, 혁신 벤처기업들이 대한민국이 포스트 코로나 시대를 선도하는 국가로 도약하는 데 일조할 수 있길 기대한다"고 말했다.

