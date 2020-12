오휘, '스틱 파운데이션 홀리데이 에디션' 출시

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,541,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,538,000 2020.12.03 09:34 장시작전(20분지연) 관련기사 화장품, 내년엔 날아오르나이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승 close (대표 차석용)이 12월 연말 홀리데이 시즌을 맞이해 '오휘 얼티밋 커버 스틱 파운데이션 홀리데이 에디션'을 출시했다고 3일 밝혔다.

이번 홀리데이 에디션에는 오휘의 얼티밋 커버 스틱 파운데이션과 아이섀도우, 블러셔, 하이라이터 등 멀티로 활용 가능한 5색의 섀도우 팔레트가 홀리데이 시즌의 감성을 담은 레드 패키지에 함께 담았다.

고밀도의 소프트 포뮬러가 피부에 빈틈 없이 촘촘하게 밀착되는 스틱 타입의 파운데이션으로, 브러쉬까지 내장돼 손끝 하나 대지 않는 언택트 메이크업이 가능한 것이 특징이다.



크림처럼 부드러운 고밀도의 소프트 포뮬러가 실크처럼 미끄러지듯 부드럽게 발리면서 피부 잡티 및 결점을 빈틈 없이 매끈한 새틴 피부결을 연출하고, 가볍게 밀착돼 오랜 시간 들뜸 없는 베이스 메이크업을 완성한다. 오일 컨트롤 시스템을 적용한 독자기술이 끈적임과 묻어남 없이 보송하고 깔끔한 마무리를 선사한다.

또한 피부를 편안하게 해주는 오휘의 얼티밋 커버TM 기술과 백합수 추출물이 함유되어 건조함 없이 피부를 편안하게 유지시켜주고, 여러 번 덧발라도 뭉침이 없어 수정 메이크업에도 용이하다.

특히 이 제품은 얼굴 윤곽에 맞춰 설계된 웨이브 엣지 극세모 브러쉬가 내장돼 얼굴의 굴곡진 곳까지 정교한 피부 표현이 가능하다. 극세모 브러쉬가 파운데이션의 밀착력을 높여 전문가의 손길을 거친 듯한 메이크업을 연출할 수 있으며, 브러쉬는 세척을 위한 별도 분리가 가능해 위생적으로 사용할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr