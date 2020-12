[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부는 한국문화예술교육진흥원과 대학수학능력시험을 치른 고3 수험생들이 문화예술교육으로 자신의 꿈을 찾을 수 있도록 내년 1월15일까지 '2020 상상만개-반짝반짝 열아홉, 나의 취향이 닿는 세계로'를 비대면으로 운영한다고 3일 밝혔다.

올해로 7회째를 맞이한 상상만개는 수능 준비로 지친 수험생들이 남은 학사일정 동안 예술가와 함께 다양한 예술 작업을 해보며 그동안의 스트레스를 해소하고, 문화예술에 대한 관심을 높여 각자의 예술적 가능성을 찾아볼 수 있도록 돕는 문화예술교육 지원 사업이다.

참여를 원하는 수험생은 오는 8일까지 상상만개 누리집에서 신청하면 된다. 일정과 신청방법 등 자세한 내용은 상상만개 누리집, 교육진흥원 공식 누리집(www.arte.or.kr)에서 확인할 수 있다.

