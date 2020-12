[아시아경제 김슬기 기자] 대한국토·도시계획학회(회장 김현수 단국대 교수)는 한국토지주택공사와 함께 3일 '2020 남북교류와 미래국토비전 공모전 시상식 및 통일국토아카데미 수료식'을 연다.

남북교류 미래국토비전 공모전은 향후 남북교류 확대가 가져올 한반도 국토·도시 변화상을 그려보고, 남북관계에 대한 창의적인 아이디어를 발굴하기 위해 시행됐다. 학회는 분야별 당선자에게 부상과 함께 통일부 및 국토교통부 장관상, 한국토지주택공사 사장상, 대한국토·도시계획학회장상을 수여한다.

통일국토아카데미는 9월9일부터 10주간 총 20강을 온라인으로 진행했으며, 이날 35인의 수료자를 배출했다. 한편 시상식과 수료식은 온라인 생중계 형식으로 진행된다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr