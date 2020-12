대구시, 내년도 국비 3조4756억 확보 … 역대 최대 규모

정부안보다 1755억원 증액 … 전년도에 비해 10.09% 늘어난 규모

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 2021년도 정부예산에 대한 2일 국회심의에서 정부안 3조3001억원보다 1755억원 증액된 역대 최대 규모인 3조4756억원(경상적 복지비, 교부세 제외)을 확보했다고 3일 밝혔다.

이는 전년도 국비확보액 3조1330억원보다 3426억원(10.09%)이 늘어난 규모로, 신규사업은 전년 확보액 대비 14.7%가 늘어난 1764억원(73건)을 확보하는 성과를 거뒀다.

이같은 성과는 연초 어려운 상황에서도 다방면으로 국비확보 총력전을 펼친 결과로서, 대구시의 미래 성장동력이 될 핵심사업을 안정적으로 추진할 수 있는 토대 구축 및 향후 4조원대 국비 시대를 여는 기틀을 마련했다고 대구시는 자평했다.

주요 확보사업으로는 코로나19 등 감염병 신속 대응을 위한 대경권 감염병 전문병원 설립(총사업비 409억원)과 2017년 예타통과에도 미뤄졌던 국립 청소년진로직업체험수련원 건립(총사업비 537억원), 전력기반차 e-DS 핵심부품산업 육성(총사업비 200억원) 등이다.

반면, 올해 국토부 공모에 선정된 산단대개조 단위사업에 포함된 제3산단 스마트 주차장 인프라 구축, 서대구 산단 스마트 주차장 인프라 구축, 금호워터폴리스~서북권 산업클러스터 연결도로 건설, 금호워터폴리스~동북권 산업클러스터 연결도로 건설 등 대구시가 국비반영을 위해 중점적으로 노력한 사업들은 올해에도 반영되지 않았다.

권영진 대구시장은 "내년도 정부예산에 대구시의 핵심 사업분야인 5+1 미래 신성장산업, 지역주력산업 고도화, 미래도시 공간 혁신 등 위드코로나 속 일상회복·경제도약을 위해 꼭 필요한 알차고 내실있는 사업이 반영됨으로써 대구의 새로운 도약에 탄력을 받을 것으로 기대된다"고 반겼다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr