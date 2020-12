[아시아경제 박혜숙 기자] 인천과 경기 시흥을 잇는 소래대교 확장공사가 마무리돼 3일 오전 6시 해당 구간 도로가 전면 개통했다.

소래대교 확장공사는 880m 구간의 4차선 도로를 6차선으로 확장하는 공사로, 2017년 착공 이후 170억원의 공사비가 투입됐다.

소래대교 하부 어업장비 보관 컨테이너 정비와 영동고속도로 확장사업과의 연계 등 우여곡절을 겪은 끝에 올해 9월 부분개통 이후 이번에 전면 개통하게 됐다.

그동안 소래포구 주변은 통행량이 많아 차량정체는 물론 이로 인한 소음·분진 발생으로 주민들이 큰 불편을 겪어왔다.

인천시 관계자는 "소래대교 확장 개통으로 소래포구 주변의 만성 교통체증이 해소되고 지역 상권 활성화에도 도움을 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

