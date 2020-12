한화디펜스, 2020 서울시 자원봉사 유공 표창 수상

[아시아경제 이기민 기자] 한화디펜스가 최근 '2020년 서울특별시 자원봉사 유공 표창'을 수상했다고 3일 밝혔다.

서울특별시 자원봉사 유공 표창은 국제연합(UN)이 정한 자원봉사자의 날(12월5일)을 기념해 1년 동안 헌신적으로 봉사한 개인, 기관, 기업의 공로를 격려하기 위해 마련된 상이다.

한화디펜스는 지난 2018년부터 중구자원봉사센터와 협력해 지역사회와 관내 취약계층 어르신을 대상으로 지속적이고 다양한 나눔 활동을 진행하며 복지 사각지대를 해소하는데 기여한 점을 인정받아 유공 표창을 받았다.

올해는 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 현장 사회공헌 활동의 제약이 있는 상황에서도 본사 팀장급 임직원들로 구성된 정기 봉사팀 ‘리더스 드림팀’을 출범해 방역 규칙을 준수하며 지역 나눔 활동을 이어가고 있다.

리더스 드림팀은 올해 7월부터 직접 캘리그라피 서체로 응원의 문구를 써넣은 부채와 ‘약 달력’ 등을 제작해 지역 어르신들에게 비대면 방식으로 전달하는 활동을 펼치기도 했다.

최근에는 연말을 맞이해 전사적으로 ‘따뜻한 겨울나기를 위한 나눔 기간’을 지정하고 한화디펜스의 본사와 사업장이 있는 수도권과 경남 창원시 등 지역사회를 중심으로 다양한 지원 활동을 전개하고 있다.

본사에서는 서울시자원봉사센터와 함께 ‘세상에서 가장 큰 나눔 옷장 캠페인’에 동참해 임직원들의 겨울 옷을 기증했고, 중구자원봉사센터와 함께 지역 내 어르신을 위한 침구 100세트를 전달했다.

아울러 창원1사업장에서는 김장 나눔 행사를 열고 김장 600박스, 창원2사업장에서는 극세사 이불 100세트를 어려운 이웃에게 전달했다.

이재훈 한화디펜스 경영지원실 지원팀장은 "임직원들이 작은 정성을 모아 어려운 이웃을 돕기 위해 노력한 것에 대해 뜻 깊은 상을 주셔서 큰 보람을 느낀다"며 "코로나19 영향으로 더욱 힘든 환경에 처해 있는 이웃과 소외 계층을 돕기 위한 다양한 봉사활동을 이어나갈 예정"이라고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr