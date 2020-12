[아시아경제 장효원 기자] 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 751 전일대비 21 등락률 +2.88% 거래량 49,355,746 전일가 730 2020.12.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]마이더스AI, UN 마리화나 마약등급 제외 투표 소식에 강세【화제의테마】 여의도 증권가에서 추천하는 급상승 유망주 TOP4마이더스AI, 커뮤니티 활발... 주가 5.34%. close 가 미국 마리화나(대마) 업체 멜로즈패실리티매니지먼트(MFM) 지분 취득에 앞서 실사를 위해 회계사와 회사 관계자들이 미국 현지를 3일 방문한다고 밝혔다.

인수를 위해 방문한 MFM은 올 3분기에만 80억원을 올릴 정도로 매출이 늘어난 것으로 알려 졌다. 회사 측은 올 예상 매출이 200억원을 훌쩍 넘어설 것이라고 설명했다.

마이더스AI는 이번 주중 다시 한국으로 돌아와서 보고서를 마무리 하고 인수 협상을 마무리 지을 것이라고 밝혔다. 회사 측은 “코로나 시대에 마리화나 관련 제품들의 판매량은 계속 증가 할 것”으로 내다봤다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr