은평구 ‘도전! 랜선 역사 골든벨’ 개최

11월30일부터 12월14일까지 참가자 모집…12월19일 오후 2시 개최

[아시아경제 박종일 기자] 은평구는 19일 오후 2시 대일항쟁기 독립전쟁 100주년을 기념하기 위해 초등학생과 가족들을 대상으로 '도전! 랜선 골든벨'을 개최한다.

코로나19 예방을 위해 유튜브 채널 은평구청에서 생중계로 진행, 참가자에게는 문제풀이 접속링크가 전송될 예정이다.

참가자는 각자의 가정에서 개별 컴퓨터, 노트북, 스마트폰을 통해 대회에 참가한다.

이번 대회는 대한상 50만원(1명), 독립상 30만원(5명), 만세상 10만원(10명), 백초월상 5만원(20명) 등 총 상금 400만원을 두고 은평구 어린이 가족들 중 역사 최고봉을 가리는 대회다.

은평구청 홈페이지(구민참여-신청접수광장-도전 랜선 골든벨 신청)에서 11월30일부터 12월14일까지 2주간 참가자를 모집한다.

각 가정에서 초등학생 1인과 가족구성원(총 2인 이상)으로 구성된 1팀으로 참여할 수 있으며, 역사 연구 등 관련된 일에 종사하는 가족구성원은 참가할 수 없다.

항일무장투쟁 100주년을 기념하기 위해 ‘허스토리마실협동조합’에서 대일항쟁기 독립운동 역사와 은평구 지역사 문제를 출제, 은평구청 홈페이지에서 사전 공개문제를 제공한다.

자세한 사항은 은평구청 홈페이지를 참고하거나, 은평구 문화관광과로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “이번 행사는 코로나19로 지친 초등학생과 가족들에게 유쾌하고 안전한 역사체험을 제공하기 위해 개최됐다”며 “은평구 어린이들과 가족들의 많은 참여와 관심을 바란다”고 당부했다.

한편 은평구는 카카오톡으로 참여하는 역사퀴즈 풀이 '톡톡! 은평 골든벨'도 진행 중이다.

11월30일부터 12월14일 2주간 카카오톡 채널 ‘은평골든벨’에서 대일항쟁기 역사문제를 풀며 독립전쟁 100주년을 함께 기린다.

참여를 원하는 사람은 카카오톡에서 ‘은평골든벨’을 검색해 채널 추가 후 힌트를 참고해 문제풀이를 하면 된다.

카카오톡 채팅방에서 손쉽게 참가인증을 할 수 있으며, '톡톡! 은평 골든벨' 참가자 선착순 150명, 추첨을 통한 100명에게는 행사 종료 후 소정의 상품이 배부될 예정이다.

