文대통령 "예산안 통과, 여야에 감사…새해 든든한 정부 되겠다"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 2일 여야 합의로 내년도 예산안이 법정 시한 내 국회를 통과한 데 대해 "국민께 희망을 준 여야 의원들께 깊이 감사드린다"며 "새해에도 국민의 삶을 지키고 국가의 미래를 책임지는 든든한 정부가 되겠다"고 말했다.

문 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "2014년 이후 6년 만에 헌법 규정에 따라 예산이 국회를 통과해, 새해가 시작되면 차질없이 집행할 수 있게 됐다"며 이같이 적었다.

문 대통령은 "지금처럼 어려운 시기, 국가 재정은 그 무엇보다 국민의 일상과 생명을 지키는 역할을 다해야 할 것"이라며 "협치의 결과, 코로나로 어려움을 겪는 분들을 긴급하게 지원하기 위한 예산 3조원, 코로나 백신 구입을 위한 예산 9000억원을 포함할 수 있었다"고 설명했다.

이어 "내년 예산은 코로나 위기 극복과 선도국가로 도약하기 위한 정부의 의지를 담았고, 민생경제 회복과 고용·사회안전망 강화에 중점을 뒀다"며 "무엇보다 '한국판 뉴딜'을 본격적으로 시행할 수 있게 돼 다행스럽게 생각한다"고 말했다.

문 대통령은 아울러 "주거문제 해결을 위한 예산도 증액 편성됐다"며 "유아보육비 지원과 한부모·장애부모 돌봄지원도 확대된다"고 말했다. 또 "필수노동자 건강보호 예산도 증액되며, 보훈수당과 공로수당을 인상해 국가유공자에 대한 정부의 책임도 강화할 것"이라며 "국민의 마음이 예산에 잘 반영되었다고 생각한다"고 덧붙였다.

