'풀소유 논란' 혜민스님, 이번엔 美 뉴욕 '리버뷰' 아파트 구매 의혹

혜민스님 미국 이름, 라이언 봉석 주

5억 대출받아 25평 주상복합 아파트 매매…내부엔 수영장·헬스장도

[아시아경제 허미담 기자] 최근 건물주 논란으로 활동을 중단한 혜민스님이 정식 승려가 된 이후에도 미국 뉴욕의 한 아파트를 구매했다는 의혹이 제기됐다.

2일 연합뉴스는 혜민스님이 승려가 된 이후 부동산을 구매한 것으로 의심되는 등기 이력을 공개했다.

보도에 따르면 미국 뉴욕시 등기소 웹페이지에 '라이언 봉석 주(RYAN BONGSEOK JOO)'라는 인물의 부동산 등기 이력을 분석한 결과, 그는 2011년 5월 외국인 B 씨와 함께 뉴욕 브루클린에 있는 한 주상복합아파트 한 채를 약 61만 달러(약 6억 7000만 원)에 사들였다.

라이언 봉석 주는 미국 국적자인 혜민스님의 본명이다. 그가 대표로 있는 주식회사 '마음수업'의 한국 법인 등기부 등본에도 '대표이사 미합중국인 주봉석(JOO RYAN BONGSEOK)'으로 기재돼 있다.

라이언 봉석 주와 B 씨는 아파트 매입 당시 약 45만 달러(약 5억 원)를 대출받아 매매 자금에 쓴 것으로 나타났다. 두 사람이 매입한 아파트의 면적은 923스퀘어피트(평방피트·sq.ft)로, 약 85.7㎡(25.9평) 넓이다. 현 시세는 2011년 매입가의 2배가량인 120만 달러(약 13억2300만 원)다.

등기 이력에는 두 사람이 아파트를 매도한 기록이 없어 현재까지 계속 보유해온 것으로 보인다. 해당 아파트는 2010년 지어진 30층짜리 주상복합 건물로, 수영장과 헬스장을 갖춘 것은 물론 이스트강(East River)이 보이는 '리버뷰' 조망권도 가진 것으로 전해졌다.

라이언 봉석 주와 B 씨는 지난 2006년에도 미국 뉴욕 퀸스지역 내 한 아파트를 공동명의로 샀다가 수년 뒤 판 이력이 있다.

혜민스님은 2000년 해인사에서 사미계를 받으며 예비 승려가 됐고, 2008년 직지사에서 비구계를 받고서 대한불교조계종의 정식 승려가 됐다.

조계종은 종단 법령인 '승려법'으로 소속 승려가 종단 공익이나 중생 구제 목적 외에 개인 명의로 재산을 취득하는 것을 규제하고 있다.

앞서 혜민스님은 최근 한 예능프로그램을 통해 남산타워가 보이는 집을 공개하고, 고가의 전자제품 등을 가지고 있는 모습을 보여 이른바 '풀(full) 소유' 논란을 빚었다.

혜민스님은 논란과 관련해 자신의 SNS를 통해 "수행자로서 제가 할 수 있는 방법으로 세상에 불법을 전하려고 노력해왔다고 생각했으나 저의 부족함으로 인해 많은 분께 불편함을 드렸다. 승려의 본분사를 다하지 못한 저의 잘못이 크다"며 "모든 활동을 내려놓고 대중 선원으로 돌아가 부처님 말씀을 다시 공부하고 수행 기도 정진하겠다"고 밝혔다.

이어 "이번 일로 상처받고 실망하신 모든 분들께 참회한다"며 "더는 저의 일들로 지금 이 시간에도 분초를 다투며 산중에서 수행 정진하시는 많은 스님들과 기도하시는 불자들에게 누가 되지 않기를 바란다"고 덧붙였다.

