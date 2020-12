한수원, 韓최초 수자원 AI 경진대회 마무리

강우예측 AI 우수모델 4개팀 시상

한수원 "수력 댐 운영에 활용"

[아시아경제 문채석 기자] 한국수력원자력은 2일 수자원분야 '공공데이터 활용 수력 댐 강우예측 인공지능(AI) 경진대회' 결과를 발표했다.

한수원 중앙연구원은 지난 10월5일부터 지난달 13일까지 한국수자원학회와 공동으로 한수원 주요 수력 댐에서 발생할 비의 양을 예측하는 AI 알고리즘 경진대회를 개최했다.

수자원 학계와 데이터 전문가 등 총 461개 팀이 참가했다. 레이더 영상 시간 순서 정보를 최대한 활용한 가천대 최재민씨가 우승했다.

시상식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 한수원상 3팀과 학회상 1팀의 수상자에게 상장과 총 1100만원의 상금을 전달하는 것으로 대신한다.

한수원 관계자는 "이번 경진대회 결과를 수력댐 유역 레이더 강우예측 기술 연구에 적용할 것"이라며 "향후 수력발전소를 안전하게 운영하는데 기여할 것"으로 기대했다.

