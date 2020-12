증권금융 "개인 공매도 대여 가능 주식물량 1조4000억원 규모로 확대"

[아시아경제 오주연 기자] 한국증권금융이 2월말 기준 715억원 수준인 개인의 주식 대여 물량을 1조4000억원 규모로 20배 늘리는 방안을 제시했다. 개인의 공매도 거래대금 비중이 외국인, 기관에 비해 저조하다는 지적이 이는 데에 따른 것이다. 증권금융은 개인이 주식을 매입할 창구와 차입 가능 주식수를 확대하는 데에 초점을 맞출 계획이다.

2일 김태완 증권금융 기획부장은 서울 중구 은행회관에서 증권금융 주최로 열린 '개인대주 접근성 개선' 토론회에서 이 같은 내용을 발표했다.

이날 발표 내용에 따르면 개인이 공매도 거래대금에서 차지하는 비중은 1.1%에 불과하며 외국인과 기관은 각각 62.8%, 36.1%에 달한다. 또한 외국인과 기관이 공매도에 이용하기 위해 주식을 빌려가는 규모는 67조원인데에 반해 개인은 230억원에 그친다.

개인이 공매도 시장에서 소외된 것은 일단 주식을 차입할 수 있는 통로가 제한적이기 때문이다. 개인은 증권사를 통해 증권금융에서 주식을 빌리는 대주 방식으로 공매도를 할 수 있다. 대주를 취급하는 증권사는 NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권, 대신증권, SK증권, 유안타증권 등 6곳이다. 이에 따라 투자자 접근성이 제한돼 있고 대주 재원도 부족하다는 진단이 나오고 있다.

증권금융 측은 어느 증권사에서든 쉽게 주식을 차입할 수 있도록 대주를 취급하는 증권사를 늘리는한편 각 증권사가 실시간 통합거래 시스템을 통해 종목별 대주 가능 수량을 체크할 수 있도록 하는 등의 대주 활성화 방안을 제시했다.

이렇게 될 경우 대여 가능 주식 규모가 현재보다 20배 가량 증가한 1조000억원으로 늘어날 수 있다는 분석이 나온다.

이날 발표에 나선 김 부장은 "대주 취급 증권사가 종목별 대주 가능 수량을 즉각 확인할 수 있는 실시간 통합거래 시스템, 이른바 '한국형 K-대주시스템'을 증권금융이 구축해 대주 재원 활용 효율성을 획기적으로 높이겠다"면서도 "다만 개인의 공매도가 확대되면 투자자 보호도 강화되어야한다"고 강조했다.

이번 토론회는 금융당국의 개인 공매도 활성화 방안 마련의 일환으로 마련됐다. 금융위원회는 이번 토론회에서 제안된 의견 등을 검토한 뒤 개인 공매도 활성화 최종안을 발표할 계획이다.

