부산 어린이집 1781곳 휴원 명령 … 3일부터 무기한

해제 명령까지 16개 구·군 모든 어린이집 문닫아야

맞벌이 가정 위한 ‘아이돌보미’ 등 긴급보육만 허용

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시내 모든 어린이집이 3일부터 휴원한다.

부산시는 코로나19 확산에 따라 어린이집 보육밀집도를 낮추고, 접촉을 최소화하기 위해 ‘부산시 어린이집 휴원 명령’을 발동한다고 2일 밝혔다.

이에 따라 부산지역 16개 구·군의 어린이집은 1781곳으로 다음 날인 3일부터 별도 해제 명령 때까지 휴원에 들어간다.

부산시는 사회적 거리두기 2단계가 발령되기 전인 지난 27일부터 가정보육 권고와 어린이집의 외부활동 자제, 각종 행사·교육 취소 또는 연기 등의 조치를 했지만 최근까지 확진자 급증세가 꺾이지 않고 있어 이같이 더 강화된 조치를 내렸다.

3일부터는 휴원 명령과 함께 긴급보육에 필요한 최소한의 활동을 제외하고 어린이집 내외 특별활동·외부활동, 외부인 출입이 전면 금지된다.

그동안 동거가족과 지인 등 외부 감염을 통한 확진과 접촉으로 일부 어린이집이 폐쇄되는 등의 사례가 발생하고 있어 외부로부터의 감염을 최소화하는 조치로 취해졌다.

그러나 ‘아이돌보미’는 유지된다. 어린이집이 휴원하더라도 맞벌이 등으로 가정보육이 곤란한 가정은 어린이집에 아이를 맡길 수 있다. 가정보육을 위한 아이돌보미 지원은 확대 운영될 예정이다.

전혜숙 부산시 여성가족국장은 “그동안 어린이집 현장과 지역사회 감염상황을 계속 모니터링 해왔고, 이번 조치가 어린이집 운영에 있어 사회적 거리두기 3단계에 준하는 만큼, 어린이집 관계자와 보호자에게 협조를 당부한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr