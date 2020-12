[아시아경제 김슬기 기자] 2일 오전 남해고속도로 창원1터널에서 차량 6중 추돌사고가 발생해 당국이 양방향을 통제 중이라고 밝혔다.

창원시는 이날 오후 12시37분경 재난 문자메시지를 보내 "남해고속도로 창원1터널 6중 추돌사고로 양방향 차량 전면 통제하오니 우회하여 주시기 바란다"고 안내했다.

시에 따르면 해당 사고는 이날 오전 11시54분께 발생했다. 추돌사고 여파로 창원1터널 양방향 차량이 전면 통제되고 있다. 특히 부산→진주 방향 고속도로에서 긴 정체 현상이 빚어지고 있다.

경찰과 소방당국은 사고 현장을 처리한 후 정확한 사고 경위를 파악할 예정이다.

