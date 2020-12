[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 법무부 차관 임명 강행에 대해 "문 정권이 외통수에 걸렸다"며 비판했다.

장 의원은 2일 페이스북을 통해 "분기만 탱천해 법과 절차도 무시한 채 어설프게 검찰총장을 찍어내려다가 정권이 외통수에 걸렸다"며 이같이 밝혔다.

그는 이날 오전 정권에 "윤석열 검찰총장 징계위원회를 즉각 취소하라"고 조언했으나, 청와대는 이르면 오늘 새 법무차관을 임명하고 윤 총장 징계도 밀어부칠 방침이다.

이에 장 의원은 "국민도 사법부도 감찰위도 모두 잘못했다고 하면 인정하고 반성하고 사과하고 바로잡아야 한다"며 "징계위에 들어갈 검사 2명도 구하기 힘든가 본데, 법무부 차관을 임명하고 윤 총장 징계절차에 들어간다고 우긴다"고 청와대를 비판했다.

