SK바이오사이언스·서울대병원, 코로나19 백신 임상협력

[아시아경제 조현의 기자] SK바이오사이언스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 후보물질 'NBP2001'의 임상 1상 시험을 위해 서울대학교병원과 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 업무협약으로 서울대병원은 피험자에 NBP2001을 투여해 체내 안전성과 면역원성을 평가하는 임상 1상에 돌입한다. 오명돈 서울대병원 감염내과 교수와 김의석 분당서울대병원 감염내과 교수가 연구 책임자로 참여한다.

김연수 서울대병원장은 “의료진들이 효과적이고 안전한 백신과 치료제 연구에 매진할 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 했다.

SK바이오사이언스는 서울대병원과 협업해 1상을 성공적으로 수행하는 동시에 후속 임상시험 준비에도 착수할 계획이다.

안재용 SK바이오사이언스 대표는 “서울대병원의 우수한 연구진들과 협력해 NBP2001의 안전성과 면역원성을 철저하게 검증하고 조속히 후속 임상도 진행하게 되길 기대한다”고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr