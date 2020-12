부산은행, ‘개인사업자대출 119’ 우수은행 선정

2020년 상반기 916건, 500억원 지원

[아시아경제 박선미 기자]BNK부산은행이 금융감독원의 2020년 상반기 ‘개인사업자대출 119’ 운영실적 평가에서 중소형은행 부문 우수은행에 선정됐다고 2일 밝혔다.

‘개인사업자대출 119’ 우수은행은 2017년도부터 금융감독원에서 은행을 규모에 따라 대형, 중소형으로 구분해 지원 실적 및 운영체계에 대한 종합평가를 거쳐 상·하반기 각 1회씩 선정하고 있다. ‘개인사업자대출 119’는 유동성 부족 등으로 채무상환에 일시적 어려움을 겪는 개인사업자의 대출에 대해 대환, 만기연장 등을 통해 채무상환부담을 경감해 주는 제도다.

부산은행은 올해 상반기 동안 ‘개인사업자대출 119’ 프로그램을 통해 916건, 500억원을 지원하는 등 2019년 하반기에 이어 2회 연속 중소형은행 부문 1위에 선정됐다.

손대진 부산은행 여신영업본부장은 “전국에서 영세 자영업자 비중이 가장 높은 부산 지역은 코로나19 직격탄을 맞아 어느 지역보다 적극적인 금융지원이 절실한 상황”이라며 “앞으로도 지역 자영업자를 위한 맞춤형 지원활동을 확대해 나가겠다”고 전했다.

