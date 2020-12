원자력연, 국내외 안전보건경영시스템 인증 획득

"정부 출연연 중 최초…연구원 '안전보건방침' 수립"

[아시아경제 문채석 기자] 한국원자력연구원은 1일 정부출연연구기관 중 처음으로 안전보건경영시스템 국제인증인 'ISO 45001'과 '국내인증인 'KOSHA-MS'를 동시에 획득했다고 2일 밝혔다.

ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 안전보건경영시스템에 대한 표준 규격이다.

KOSHA-MS는 한국산업안전보건공단의 국내 표준 규격이다. 'P(계획)-D(실행)-C(점검)-A(개선)' 체계를 통해 안전사고 예방 체계를 갖추고 있는 사업장에 주는 인증이다.

원자력연은 2015년 최초로 'OHSAS / KOSHA 18001'(국제/국내 안전보건경영시스템 인증)을 공동 획득해 5년간 인증을 유지하고 있다.

종합안전정보시스템인 '연구실안전정보망'을 운영하며 연구실 안전 관련 표준지침 제정, 연구실, 화학물질, 건강검진 등을 통합 관리해왔다.

이번 인증은 기존의 OHSAS / KOSHA 18001 보다 한 단계 높은 안전보건 관리 수준을 요구한다.

이에 따라 원자력연은 안전을 최우선으로 하는 '안전보건방침'을 수립했다. 560여개 원내 연구실 특성에 맞는 연구실 안전 등에 대한 표준지침을 제정하고, 실험실 단위 위험성평가를 실시해왔다.

박원석 원자력연 원장은 "국내 유일의 원자력종합연구기관으로서 기관 경영에 안전을 최우선 가치로 삼고 임직원을 비롯한 국민의 생명·안전 보호를 원칙으로 연구원을 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

