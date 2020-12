해남군 ‘AI 청정지역 지키기’ 방역 총력 대응

명현관 해남군수 현장점검, 철새도래지 등 선제방역 당부

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군이 고병원성 AI 확산 방지를 위해 전 행정력을 동원, 총력 방역에 나서고 있다.

2일 해남군에 따르면 지난 10월부터 AI 특별방역대책 상황실을 운영하는 한편 축산진흥사업소 내 거점 소독시설을 비롯해 군 경계 주요거점 5개소에 이동통제초소를 설치, 중점 방역을 하고 있다.

고천암호와 영암호, 금호호 등 주요 철새 도래지에 대해서는 주 진입로를 차단해 출입을 통제하는 한편 주요 통행로 40개소에 생석회를 도포해 차량 등에 의한 전파를 차단하고 있다.

철새 도래지를 비롯해 가금 농가에는 광역방제기 3대와 공동방제단 5대, 드론 등을 활용해 차단 방역을 하는 한편 소독약품을 비롯해 생석회, 야생조류 기피제 등을 공급해 자체 방역에도 철저히 하도록 하고 있다.

지난달 28일 전북 정읍 오리농장에서 올해 들어 처음으로 고병원성 AI가 발생함에 따라 지난달 28∼29일까지 48시간 동안 전국 일시 이동제한이 시행되는 등 AI 발생 우려가 커지고 있다.

이와 관련 명현관 군수는 지난달 30일 AI 차단 방역초소를 찾아 현장 점검을 하고, 철저한 방역 관리로 AI 확산 방지를 당부했다.

명현관 군수는 “최근 전국적으로 가축전염병이 발생하고 있고, 고병원성 AI 발생 가능성이 커지고 있어 조기에 방역대책을 수립하고 시행하고 있다”며 “농가에서도 축사 소독 등 방역수칙을 철저히 준수해 가축 질병에서 청정한 해남을 지켜주시길 바란다”고 전했다.

해남군 관내에는 총 42 농가에서 닭과 오리 242만여 마리를 사육하고 있으며, 지난 2017년 2월 이후 AI가 발생하지 않은 청정지역을 유지하고 있다.

