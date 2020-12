신영증권, ‘액티브씨매틱아시아전략’에 100억 투자

[아시아경제 이민지 기자] 신영증권은 인하우스 헤지펀드 ‘신영액티브씨매틱아시아 전문투자형 사모투자신탁 1호’에 고유 재산을 투자했다고 2일 밝혔다. 투자 규모는 100억원이다.

신영액티브씨매틱아시아는 기존의 ‘가치주’에 대한 콘셉트를 새롭게 바꿔 ‘씨매틱(Thematic: 테마·주제)’이라는 개념을 적용한 것이다. 전체적인 포트폴리오는 구체적인 여러 테마(주제)를 정하고 테마별로 최선호주만을 선별해 구성한다. 신영액티브씨매틱아시아는 고객 니즈에 따라 랩, 헤지펀드 등의 형태로 가입할 수 있다.

이는 △매력적인 테마를 가지고 있고, △역량 있는 경영진을 확보한 기업을 ‘원더풀 컴퍼니’라 규정하고, 이 회사 주식을 △적정한 가격에 매수하는 전략을 취한다.

신영액티브씨매틱아시아는 종목을 고를 때 직접 눈으로 확인한 기업만 투자한다는 ‘발로 뛰는 리서치’ 원칙을 지키며 한?중?일 등 아시아 기업에 분산 투자해 특정 국가의 기업에만 투자하는 방식과 대비해 낮은 변동성으로 차별화된 성과를 추구한다.

이에 따라 지난 2016년 12월에 출시한 전문사모펀드1호 A클래스를 기준으로 설정일 이후 해당 국가별 대표지수(코스피 30.61%, 홍콩 HSCEI 2.02%, 일본 NIKKEI 46.71%, 미국 S&P500 53.73%)보다 월등히 높은 143.32%의 우수한 장기 성과를 기록하고 있다.

김대일 신영증권 자산배분솔루션본부장은 “이번 고유재산 투자는 지난 4년간 인하우스 헤지펀드의 우수한 운용 성과가 밑바탕이 됐다”며 “투자자 신뢰 제고에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다. 김 본부장은 이어 “씨매틱 투자를 향후 독보적 핵심 운용전략으로 성장시켜 나아갈 계획”이라고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr