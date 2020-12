GS25, 9천명 떡국 나눔…허연수 부회장도 동참

2일 온택트 릴레이 떡국나눔 기부식

GS리테일 허연수 부회장·조윤성 사장 등 참여

전국 복지관·보육원 전달

[아시아경제 차민영 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 2일 서울시 강남구 역삼동 GS타워에서 화상시스템을 통한 '온택트 릴레이 떡국나눔 기부식'을 진행했다고 밝혔다.

이날 온라인 기부식에는 GS리테일 대표이사 허연수 부회장과 조윤성 사장, 까리따스 방배종합사회복지관 관계자 및 GS리테일의 공식봉사단 'GS나누미'의 지역거점팀과 경영주 등이 참여했다.

릴레이 떡국나눔은 앞으로 한 달간 GS리테일 공식봉사단 GS나누미를 통해 진행된다. 전국 70여개의 GS나누미 중에서 GS25의 30주년을 의미하는 지역거점 30개 봉사단을 선발해 봉사단별 각 300인분씩 총 9000인분의 떡국 나눔을 실시한다.

나눔 대상은 서울과 경기도 수원시, 인천광역시, 대구광역시, 경상남도 창원시, 강원도 원주시, 전라북도 전주시 등 전국의 지역복지관 및 보육원이다.

올해 나눔활동은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 사회적 거리두기 격상으로 대면 접촉이 어려워짐에 따라 밀키트 ‘심플리쿡 떡국세트’를 최소 인원이 전달하는 방식으로 진행한다.

GS25는 향후에도 단순한 일회성 이벤트가 아닌 편의점 업계 사회공헌 선순환 모델로 자리매김할 수 있도록 노력할 방침이다.

김시연 GS리테일 사회공헌 담당자는 "사상 유례없는 위기를 겪고 있는 상황에서 지역사회 이웃들에게 작은 정성과 온정의 손길을 더하고자 이번 릴레이 나눔을 진행하게 됐다"며 "앞으로도 전국 1만 5천여개에 달하는 GS리테일의 오프라인 플랫폼을 기반으로 '일상에서 함께하는 나눔플랫폼 기브앤셰어' 역할을 수행할 수 있는 나눔을 지속할 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr