서울시, 비즈니스 트래블러 선정 '세계 최고 국제회의 도시'

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 '2020년 비즈니스 트래블러 어워드(Business Traveler Awards)'에서 '세계 최고의 국제회의 도시(Best International Meeting Destination)'로 선정됐다고 2일 밝혔다.

비즈니스 트래블 어워드는 미주·유럽 지역의 대표 비즈니스 여행 전문지 '비즈니스 트래블러(Business Traveler)'가 1988년부터 항공, 공항, 호텔 등 53개 분야에서 각 분야별 1위를 선정해 발표하는 MICE· 비즈니스 관광 분야의 대표적인 상이다.

이번 수상은 비즈니스 트래블러 구독자 20만명을 대상으로, 지난 7~8월 온라인 투표를 통해 선정했다.

서울시는 지난 2012~2017년에도 6년 연속 '세계 최고의 국제회의 도시'로 선정된 바 있다. 2018~2019년에는 이 분야 선정이 없었던 만큼, 사실상 서울이 MICE 대표 도시로서의 입지를 확고히 할 뿐 아니라 전 세계의 주목을 받고 있는 것이라고 서울시는 설명했다.

앞서 서울은 지난 7월 '국제협회연합(UIA, Union of International Association)'에서 매년 발간하는 '국제회의 통계 보고서(International Meetings Statistics Report)'에서도 5년 연속 세계 3위의 국제회의 도시로 선정됐다. 지난달에는 국제회의 분야의 오스카상으로 불리는 'ICCA BEST Marketing Award(국제컨벤션협회 마케팅 최우수상)'도 받았다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr