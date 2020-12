전남 경찰, 수능 대비 특별 교통대책 추진

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남지방경찰청은 오는 3일 오전 전남 55개 고사장 주변에 교통경찰·기동대 등 경력 293명을 동원해 2021학년도 대학수학능력시험 지원을 위한 특별 교통대책을 추진한다고 1일 밝혔다.

올해는 코로나19의 지속적인 확산으로 자가용을 이용하는 수험생이 늘어날 것으로 예상, 시험장 주변 진입로와 반경 2km 이내 간선도로를 집중관리구역으로 설정해 관리할 계획이다.

불법 주·정차 차량을 단속해 수험생 탑승 차량의 진입을 원활하게 하고, 시험장 200m 전방에서 내려, 걸어서 입실하도록 유도할 예정이다.

또 차량 정체 상황에 대비해 신속대응팀을 시내 주요 교차로에 배치해, 시간 내 입실이 어려운 상황이 발생한 경우에는 순찰차·싸이카를 지원 수험생에게 이동 편의도 제공한다.

전남 경찰 관계자는 “수능 당일 시험장 주변의 혼잡으로 인해 수험생들이 시험장으로 향하는 길에 어려움을 겪지 않도록 운전자분들께서는 양보와 질서의 미덕을 보여 경찰관의 교통관리에 적극 협조해 줄 것”을 당부했다.

