카카오TV 오리지널 콘텐츠 누적 1억 뷰 돌파

"신선한 재미 추구한 결과…소비 경험 기회 확대하겠다"

카카오M은 지난 9월부터 카카오TV로 공개한 오리지널 콘텐츠가 지난달 27일 누적 조회 수 1억 뷰를 돌파했다고 1일 전했다. 카카오M이 기획·제작한 드라마·예능 콘텐츠 열일곱 개의 전체 성적표다. 다양한 소재와 실험적 구성, 참신한 기획으로 색다른 콘텐츠 경험을 전했다고 평가된다.

100만 뷰 이상을 기록하며 인기몰이를 한 콘텐츠는 박지훈 주연의 드라마 '연애혁명', 예능 '내 꿈은 라이언', 박하선·권율 주연의 드라마 '며느라기' 등이다. 예능 '페이스아이디'와 '찐경규', '개미는 오늘도 뚠뚠' 등도 두터운 팬 층을 확보하며 자리를 잡고 있다. 관계자는 "세로형 화면 구성, 속도감 있는 빠른 호흡, 자유롭고 공감을 자아내는 소재·내용으로 신선한 재미를 추구한 결과"라고 자평했다.

카카오M은 오리지널 콘텐츠를 확대·강화해 순조로운 흐름을 이어갈 예정이다. 당장은 드라마로 승부수를 띄운다. 지창욱·김지원 주연의 '도시남녀의 사랑법', 정우·오연서 주연의 '이 구역의 미친 X', 정인선·강민혁 주연의 '아직 낫서른', 김요한·소주연 주연의 '아름다웠던 우리에게' 등이다. 신종수 디지털콘텐츠사업본부장은 "다양한 소재·내용·형태의 디지털 콘텐츠를 중심으로 모바일 콘텐츠의 소비 경험 기회를 확대하겠다"고 했다.

