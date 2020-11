KTH, KT엠하우스 합병…"디지털 커머스 전문기업 도약"

KT엠하우스, 모바일 쿠폰에 강점

[아시아경제 차민영 기자] KTH와 KT엠하우스가 합병을 통해 KT그룹의 디지털 커머스 전문 기업으로 도약한다.

KTH와 KT엠하우스 양사는 30일 각각 이사회를 열고 합병안을 결의했다고 밝혔다. 합병 후 존속법인은 KTH이며, 합병비율은 약 1대 13.3으로 KT엠하우스 주식 1주당 KTH의 신주 13.3주가 배정된다. 당국의 기업결합심사와 내년 5월경 주주총회 등을 거쳐 2021년 7월까지 합병을 마무리할 계획이다.

이번 합병이 성사되면 T커머스 선도사업자 KTH와 모바일 쿠폰에 강점을 가진 KT엠하우스의 커머스 사업역량이 결합돼 급격하게 변화하는 시장 경쟁 환경에 보다 능동적으로 대응할 수 있게 된다.

새 통합 법인은 KTH가 보유한 상품 수급, 마케팅, 배송, 관리 등 유통 인프라와 KT엠하우스가 보유한 3만 기업 고객과 9만개의 오프라인 가맹점을 통해 고객가치를 창출해나갈 전망이다. 또한 KT그룹의 강점인 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 기술을 기반으로 차별화된 커머스 사업 모델을 구축할 방침이다.

KTH가 국내 최초로 선보인 T커머스 서비스인 'K쇼핑'은 최근 3년 기준 연평균성장률 30%를 기록했다. 매출과 영업이익 연평균성장률 또한 각각 19%, 37% 상승하는 등 고성장을 이뤘다. 그러나 TV홈쇼핑 시장이 포화상태에 다다르면서 업체 간 경쟁이 더욱 치열해진 가운데 TV를 넘어 모바일 커머스 등 적극적인 디지털 트랜스포메이션(DT)을 모색하게 됐다.

합병 대상 기업인 KT엠하우스는 모바일 쿠폰 시장의 초기 사업자로 차별화된 마케팅 노하우와 IT전문성에 기반한 모바일 쿠폰 ‘기프티쇼’의 판매금액이 올해 5000억원을 돌파하는 등 모바일 쿠폰 B2B 시장 1위 기업이다. 차별화된 고객 서비스를 통해 지난 3년간 연평균 매출과 영업이익이 각각 17%, 21% 증가했다. 이를 기반으로 모바일 쿠폰 사업을 넘어 한정판 스니커즈 재판매 플랫폼 ‘리플’ 서비스를 출시하며 커머스 시장에도 본격 진출했다.

이필재 KTH 대표이사는 "TV쇼핑과 모바일 쿠폰 중심으로 사업을 영위해온 두 회사는 ICT 기반의 커머스 경쟁력을 다져왔다는 공통분모를 토대로 거대한 디지털 커머스 플랫폼으로 성장해 고객가치를 실천해나갈 것"이라며 "이번 합병으로 디지털 대 전환 시기를 빈틈없이 준비하고 새로운 기회를 찾아 성장을 가속화하겠다"고 밝혔다.

문정용 KT엠하우스 대표이사는 “이번 합병을 계기로 모바일 쿠폰 시장의 선두 사업자에 안주하지 않고, 고객 중심의 신개념 커머스 신사업을 지속적으로 구현해 나가며 커머스 시장의 판을 바꾸는 더 큰 꿈을 펼칠 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr