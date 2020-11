신안군, 나눔으로 ‘희망’ 이어 간다

희망 2021 나눔캠페인 모금 시작

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 내달 1일부터 내년 1월 31일까지(62일간) ‘나눔으로 희망을 이어주세요’라는 슬로건으로 ‘희망 2021 나눔캠페인’을 전개한다고 30일 밝혔다.

캠페인은 전라남도사회복지공동모금회가 주최하고 신안군이 후원하며, 연말연시 어려운 이웃들을 돕기 위한 재원을 마련하고 전 군민의 나눔 참여를 통한 자발적인 기부문화 분위기 조성 및 확산을 위해 실시한다.

성금은 각 읍·면사무소, 주민복지과, 전남사회복지공동모금회, 언론사 등에서 접수하며, 우리 지역에 모금된 성금은 긴급지원, 사회복지시설 지원 등과 같은 복지서비스 제공에 필요한 다양한 분야의 복지사업으로 지원된다.

박우량 군수는 “코로나19 장기화로 인해 지역경제가 어려운 상황이지만 우리보다 더 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 군민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 당부했다.

한편, 군은 지난해 ‘희망 2020 나눔캠페인’에서 1억 7000만 원을 모금해 전남사회복지공동모금회와 함께 저소득층 생계·의료비, 사회복지시설 물품 등을 지원했다.

