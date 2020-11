경북도, '배터리 리사이클링 특구' 앞세워 이차전지 거점지역 '우뚝'

지난해 7월 특구 지정 -〉 올해 7월 전기차 배터리 재사용 및 종합관리 실증

30일 마침내 '재사용 불가' 배터리 재활용 실증 착수 … "특구 본궤도 돌입"



[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 30일 차세대 배터리 리사이클 산업화의 기반을 조성하기 위해 '재사용 불가' 배터리의 재활용을 위한 실증사업에 착수했다.

지난해 7월 배터리 리사이클링 규제자유특구로 지정된 경북도는 지난 7월9일 '전기차 배터리 재사용 실증' 및 '배터리 종합관리 실증'에 이어 '재사용 불가' 배터리에 대해서도 실증 사업에 착수함으로써 특구 사업 본격화에 나섰다는 평가를 받고 있다.

전기차 보급 확대에 따른 배터리 배출량이 급격히 증가되고 있는 현실에서도 사용후 배터리 재사용이나 재활용에 대한 지침이나 기준은 없는 상태다. 이는 배터리 관련 기술개발이나 산업화 과정에 큰 걸림돌로 작용하고 있다.

경북도는 이번에 착수하는 '재사용 불가 배터리 재활용 실증'에서 반납 받은 배터리의 매각 대상과 기준, 절차 등을 마련할 방침이다. 실증기간 동안 배터리 파·분쇄 공정을 통해 유가금속을 회수하고, 일정 수율이 나오게 되면 국제 시세를 고려해 배터리 매각기준 마련의 기초자료로 활용하게 된다.

특히, 정부에서는 '사용 후 배터리' 민간매각을 허용하도록 관련 법령 개정을 2022년 6월까지 추진한다고 밝힌 바 있어, 매각 기초자료 확보를 위한 이번 실증에 더욱 관심이 모아지고 있다.

전기차 배터리 산업은 '제2의 반도체' '미래 산업의 쌀'이라 불릴 만큼 성장세가 뚜렷한 산업이나, 국내에서는 '배터리 핵심소재-배터리 완제품-전기차'로 이어지는 배터리산업 생태계 구축이 요원한 상황이다.

경북도와 중소벤처기업부는 배터리 리사이클링 특구를 통해 산업화를 위한 제도 마련과 함께 니켈, 코발트, 망간 등 이차전지 원료광물 자립화 시장이 열릴 것으로 기대하고 있다.

하대성 경북도 경제부지사는 "배터리 리사이클링 특구 지정으로 경북은 이차전지 전·후방산업 기업 유치, 중앙부처 후속사업 확보 등 명실상부 이차전지 거점 도시가 됐다"면서 "특구사업의 목표인 사용 후 배터리 활용기준 마련을 차질 없이 수행하고, 기업유치와 전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터 유치에 총력을 다하겠다"고 전했다.

한편, 경북 배터리 리사이클링 규제자유특구는 실증 착수 전부터 대기업을 중심으로 대규모 투자 효과를 내고 있다. 지난 1월에는 재활용 사업자인 GS건설의 1000억 투자 협약식에 문재인 대통령이 직접 방문하기도 했다.

또한 특구 지정 이전 약 1%에 불과했던 블루벨리 산업단지 입주율이 포스코케미칼, 피엠그로우 등 배터리 소재기업이 입주하면서 1차 임대부지가 완판 되는 등 신산업 창출과 함께 지역산업 활성화라는 규제자유특구의 정책목표를 200% 달성했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr