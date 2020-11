윤석열 겨냥?…文대통령 "낡은 것과 과감히 결별해야 새 시대 열려"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 30일 "과거의 관행이나 문화에서 벗어나지 못한다면, 급변하는 세계적 조류에서 낙오될 수밖에 없다"며 "진통이 따르고 어려움을 겪더라도, 개혁과 혁신으로 낡은 것과 과감히 결별하고 변화하려는 의지를 가질 때 새로운 미래가 열릴 것"이라고 말했다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등이 극단으로 치달은 가운데 나온 발언이어서 주목된다.

문 대통령은 이날 오후 청와대에서 수석·보좌관회의를 주재하고 모두발언에서 "위기를 대하는 공직자들의 마음가짐부터 더욱 가다듬어야 할 때다. 기본으로 돌아가야 한다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "모든 공직자는 오직 국민에게 봉사하며 더 나은 나라를 만들어 나가는 소명을 다해야 할 것"이라며 "소속 부처나 집단의 이익이 아니라 공동체의 이익을 받드는 선공후사의 자세로 위기를 넘어, 격변의 시대를 개척해 나가야 한다"고 말했다.

이른바 '추-윤 갈등'이 불거진 뒤 침묵 모드를 유지했던 문 대통령의 이날 발언은 사실상 윤 총장과 검찰을 겨냥한 것으로 풀이된다. 추 장관이 윤 총장을 직무 배제한 가운데 이에 대한 검찰 내부 반발을 '개혁에 따르는 진통'이라 지칭한 셈이다.

문 대통령은 그러면서 ▲한국판 뉴딜 ▲탄소중림 2050 ▲권력기관 개혁 등 정부가 추진하는 과제들을 언급하며 "혼란스럽게 보이지만 대한민국이 옳은 방향으로 가고 있고, 빠르게 발전하고 있다는 자신감을 국민들께서 가져 주시기 바란다"고 말했다.

한편 문 대통령은 사흘 앞으로 다가운 대학수학능력시험과 관련해 "범정부 비상대응체계를 가동해 성공적인 수능 방역에 만전을 기하겠다"며 "선진국들 대부분이 불안한 방역 상황 때문에 전국 단위의 국가시험을 취소하거나 연기했다. 이처럼 어려운 시기에 우리가 자가 격리자와 확진자까지 예외 없이 무사하고 안전하게 수능을 치러낸다면 K-방역의 우수성이 더욱 빛나게 될 것"이라고 말했다.

이어 "이번 주가 여러모로 매우 중요한 시기"라며 "무엇보다 코로나 확산세를 확실하게 꺾어야 한다"고 당부했다. 아울러 "방역 고삐를 더욱 조여 조기에 코로나 상황을 안정시켜 나가도록 총력을 기울이겠다"며 "1년 내내 어렵게 공부하고, 수능시험까지 불편 속에서 치르게 된 수험생들과 학부모들께 응원과 격려의 말씀을 드리고, 방역지침에 적극 협조해 주시고 계신 국민들께 거듭 감사드린다"고 말했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr