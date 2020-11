[아시아경제 금보령 기자] AP시스템 AP시스템 265520 | 코스닥 증권정보 현재가 23,950 전일대비 300 등락률 +1.27% 거래량 244,894 전일가 23,650 2020.11.30 14:40 장중(20분지연) 관련기사 AP시스템, 2분기 영업이익 88억1400만원…전년동기대비 19% ↓드디어! 고체연료 고삐풀렸다! 우리도 스페이스X 할 수 있습니다![e공시 눈에 띄네]코스닥-12일 close 은 'Xiamen Tianma Display Technology Co., Ltd'와 609억원 규모의 유기발광다이오드(OLED) 제조장비 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다.

계약금액은 지난해 말 연결 기준 매출액 대비 13.17%다. 계약 종료일은 2021년 12월15일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr