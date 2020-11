외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피

코스닥지수는 상승세 유지

[아시아경제 이민지 기자]코스피가 외국인과 기관의 순매도세에 하락폭을 키우고 있다.

30일 오전 11시 47분 코스피는 전 거래일 대비 0.57%(14.91포인트) 내린 2618.54를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.55%(14.6포인트) 오른 2648.05로 출발했지만 장 초반 하락전환 한 이후 하락세를 유지 중이다.

코스피시장에선 외국인과 기관은 각각 5237억원, 2469억원어치 주식을 순매도했지만 개인은 홀로 7760억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위 종목들은 대부분 내림세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 67,600 전일대비 600 등락률 -0.88% 거래량 14,291,241 전일가 68,200 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 이번 주 '7만원' 넘어설까…시장 관심 집중삼성 시스템반도체 매출 20조원 시대 열린다삼성전자, 빠지죠? 왜 그럴까요? 언제오를까요? close 는 전 장보다 0.73% 내린 6만7700원을 기록했다. SK하이닉스(0.40%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 799,000 전일대비 11,000 등락률 -1.36% 거래량 255,348 전일가 810,000 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여"삼성전자 특별 배당 가능성…코스피 200 연간 배당↑" close (-1.36%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 796,000 전일대비 3,000 등락률 -0.38% 거래량 67,664 전일가 799,000 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발"연매출 1兆 삼성바이오로직스, 4공장 증설로 초격차 세계 1위 가능"이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감 close (-0.38%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 541,000 전일대비 10,000 등락률 -1.81% 거래량 242,059 전일가 551,000 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 11월에 7조원 쓸어담은 외국인, 수익률 20% 냈다코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여 close (-2.18%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 369,000 전일대비 4,000 등락률 -1.07% 거래량 247,547 전일가 373,000 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 11월에 7조원 쓸어담은 외국인, 수익률 20% 냈다코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여 close (-1.21%)도 하락했다.

코스닥지수는 같은시각 전일 대비 0.30%(2.64포인트) 오른 888.20을 가리키고 있다. 현재 코스닥시장에선 개인은 홀로 2100억원어치 주식을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 899억원, 1048억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 126,100 전일대비 8,900 등락률 +7.59% 거래량 7,732,311 전일가 117,200 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온 관련! 단숨에 등극할 대장 株! 속! 시원하게 드립니다!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발 close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 194,300 전일대비 5,500 등락률 +2.91% 거래량 533,388 전일가 188,800 2020.11.30 12:30 장중(20분지연) 관련기사 이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승 셀트리온 관련! 단숨에 등극할 대장 株! 속! 시원하게 드립니다! close 이 각각 6.66%, 3.65% 상승했다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 128,200 전일대비 3,400 등락률 +2.72% 거래량 838,931 전일가 124,800 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승 close (2.48%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 73,100 전일대비 1,400 등락률 +1.95% 거래량 722,075 전일가 71,700 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 순매수에 2648.05로 상승 출발이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승 close (2.09%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 211,000 전일대비 2,700 등락률 +1.30% 거래량 27,319 전일가 208,300 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합 close (0.19%)도 상승했다.

