[아시아경제 이관주 기자] 중앙자살예방센터와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 30일 자살예방 및 생명존중문화조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲연예계 종사자 대상 자살예방을 위한 교육 및 홍보 ▲중장기적 관점 사회적 가치 협력과 공유 체계 구축 등에 협력하기로 했다.

이를 위해 센터는 연예계 종사자의 자살예방을 위한 교육 콘텐츠를 개발·보급하고 콘진원은 자살예방 교육 정착과 인식 확산을 위한 캠페인에 협조할 계획이다.

또 양 기관은 기타 대중문화예술산업 종사자의 건강한 연예생활 지원과 상호 우호 증진과 관련해서도 힘을 모으기로 했다.

