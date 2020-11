캠코, '국유재산 사용부담 완화 정책 이용수기' 공모전 개최

11월30일부터 12월24일 16시까지 접수

내년 1월 선정작 10편 발표

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)는 이날부터 다음달 24일 16시까지 4주간 '국유재산 사용부담 완화 정책' 이용수기 공모전을 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 공모전은 코로나19 피해계층 지원방안으로 지난 4월부터 시행된 국유재산 사용부담 완화 정책을 통해 실제 국유재산을 이용한 경험을 함께 공유하고, 국유재산 정책에 대한 국민적 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.

공모 주제는 ‘국유재산 사용부담 완화 정책으로 지원을 받은 사례’이다. 캠코를 통해 국유재산 대부료 인하, 납부유예를 받은 사람은 누구나 참가할 수 있다. 수기를 여러 편 제출할 경우 가장 높은 점수를 받은 한 편만 시상한다. 참가 희망자는 캠코 홈페이지에서 양식을 다운받아 작성한 후 이메일로 접수하면 된다. 보다 자세한 사항은 캠코 홈페이지 또는 국유재산 통합 콜센터를 통해 확인할 수 있다.

심사결과는 내년 1월 중 캠코 홈페이지를 통해 발표된다. ▲대상 1편(50만원) ▲최우수상 2편(각 30만원) ▲우수상 3편(각 15만원) ▲장려상 4편(각 10만원) 등 총 10편을 선정, 총 195만원의 상금 및 상장을 전달할 계획이다. 수상자 이외 수기를 제출한 50명에게는 모바일 음료 교환권을 증정한다.

공모전 수상작은 캠코 홈페이지에 게시되며, 수기집으로 제작돼 전국 지역본부에 비치된다. 또한, 카드뉴스 등 온라인 콘텐츠로 제작해 국유재산 정책 홍보에 활용할 예정이다.

홍영 캠코 국유재산본부장은 “이번 공모전은 국유재산을 이용하는 국민들의 경험을 공유하고 소통하는데 큰 의미가 있다”며, “국유재산 사용부담 완화 사례가 향후 실효성 있는 국유재산 정책 수립에 활용될 수 있도록 이번 공모전에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr