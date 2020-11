[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 국가정보원의 대공수사권 이관에 대비해 현재 경찰의 보안기능을 안보수사 전담조직으로 개편하는 방안을 추진한다.

김창룡 경찰청장은 30일 기자간담회 서면 자료를 통해 "경찰청 보안국과 17개 시·도지방경찰청 보안부서를 대공수사 외 테러 및 방산·산업기술 유출 등을 포함한 안보수사 전담조직으로 개편할 것"이라고 밝혔다.

이어 ▲안보수사 전문가 양성 ▲국내외 정보 공유·협력체계 구축 ▲국정원 안보수사 인프라 이관 등을 통해 전문성을 제고하고 "국가안보수사 역량의 총량을 유지·발전시켜 나갈 계획"이라고 설명했다.

한편 경찰청은 올해 9월부터 국가수사본부 신설 준비 TF를 발족하고 추진상황을 지속적으로 점검하고 있다. 본청에는 국가수사본부장 중심의 '수사 컨트롤 타워'를 구축하고, 지방청 중심 수사체제 구축을 위한 조직개편도 추진할 방침이다.

