◇ 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 10,300 전일대비 150 등락률 -1.44% 거래량 143,139 전일가 10,450 2020.11.30 10:07 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-19일대기업집단 소속회사 2325개…24개 증가[e공시 눈에 띄네]코스피-15일 close 승진

▲부사장 배종건 우철식 최인호 ▲전무 김도훈 이강석 ▲상무 정경섭 정창모 ▲상무보 안치열 최성욱

◇ TSK코퍼레이션 승진

▲상무보 김창하 김성기

◇ TSK워터 승진

▲상무보 강광원 신동윤

◇ TSK엠엔에스 승진

▲상무보 김재영

◇ 블루원 승진

▲부사장 김춘수

◇ 태영인더스트리 승진

▲사장 변대수 ▲전무 조태홍

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr