윤종규 KB금융 회장 "뉴딜·혁신금융, 그룹 신 성장 기회"

혁신금융 4대 아젠다에에 뉴딜 관련 추가해 총 5대 아젠다 중심으로 추진

혁신금융’에 2023년까지 66조원, ‘한국판 뉴딜’에 2025년까지 10조원 지원 통해 총 76조원 지원



[아시아경제 박선미 기자]KB금융그룹은 지난 27일 윤종규 회장을 비롯해 허인 KB국민은행장 등 주요 계열사 경영진으로 구성된 ‘제3차 KB뉴딜?혁신금융협의회’를 개최했다고 30일 밝혔다 .

KB금융그룹은 지난 7월부터 ‘KB혁신금융협의회’를 ‘KB뉴딜?혁신금융협의회’로 확대 운영 중이다. ‘KB뉴딜?혁신금융협의회’를 중심으로 2023년까지 66조원의 ‘혁신금융’ 지원 및 2025년까지 10조원의 ‘한국판 뉴딜’ 지원 등 총 76조원의 금융 지원을 속도감 있게 추진하고 있다.

이번 회의에서는 기존 ‘혁신금융’ 4대 아젠다 ‘혁신기업 여신지원 강화’, ‘혁신성장 투자 확대’ ‘창업지원 및 일자리 창출’, ‘스타트업 육성 및 금융 연계플랫폼 혁신’에 더해, 뉴딜 관련 ‘한국판 뉴딜 지원’ 아젠다를 추가한 총 5대 아젠다에 대한 지원 현황을 점검하고 향후 추진계획을 논의했다.

KB금융의 ‘혁신금융’ 중 기술금융 지원 규모는 올해 순증 목표 6조8000억원을 뛰어넘는 8조4000억원에 달한다. 또 혁신기업 여신지원을 위한 동산담보대출 1228억원, 혁신기업에 대한 1742억원의 투자 등을 통해 연간 목표를 조기 달성, ‘혁신 금융’ 추진을 가속화 하고 있다.

또한, ‘혁신금융’ 생태계 활성화를 위해 올해 6400건의 ‘창업지원 컨설팅’ 수행, 일자리 창출을 위한 ‘KB굿잡’ 취업박람회로 올해 3200여명의 취업 연결, 정책자금 플랫폼 ‘KB 브릿지’ 누적 이용인원 10만7000명 등 직접적 금융지원 이외에도 다양한 노력을 기울이고 있다.

KB금융의 ‘한국판 뉴딜’ 지원은 ‘한국판 뉴딜’ 사업의 10대 대표과제 중 ‘그린 스마트 스쿨’, ‘국민안전 SOC 디지털화’, ‘그린 리모델링’, ‘그린 에너지’, ‘친환경 미래 모빌리티’, ‘데이터 댐’, ‘지능형 정부’, ‘스마트 의료 인프라’ 등 8개 과제를 중심으로 추진 중이다.

최근에는 국민들의 ‘한국판 뉴딜’사업 동참 및 수익 공유 성공 모델을 만들기 위해 ‘KB 코리아뉴딜 펀드’, ‘KB스타 수소경제테마 ETF’ 등 민간 공모형 펀드를 출시했다. ‘KB생활인프라 펀드’ 2,000억원 및 ‘KB신재생 그린뉴딜 펀드’ 1300억원 결성 등을 통해 본격적인 지원 확대에 나서고 있다.

윤 회장은 “뉴딜·혁신금융에 대한 지원을 통해 그룹의 핵심 전략방향인 환경·사회·지배구조(ESG)경영과 연계된 사회적 가치 창출에 앞장서 나가자”며, “동시에 뉴딜·혁신금융을 그룹의 새로운 성장 기회로 삼고 역량을 결집해 속도감 있게 추진해 나가자”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr