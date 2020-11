현대리바트, 12월 1일 리바트몰 리뉴얼 오픈

사이트 접속 개선 및 VR 등 신기술 적용…"쇼핑 편의 향상+고객 참여 확대"

[아시아경제 김종화 기자]현대리바트가 온라인 사업 강화를 위해 '리바트몰'을 리뉴얼한다. VR(가상현실) 등 첨단 IT기술을 적용해 쇼핑 편의성을 높이고, 고객 참여형 콘텐츠도 새로 도입했다. 또 온라인몰 고객을 대상으로 한 '회원 등급제'도 첫선을 보인다.

현대백화점그룹 계열 토탈 인테리어기업 현대리바트는 다음달 1일 공식 온라인몰 '리바트몰'을 리뉴얼해 오픈한다고 30일 밝혔다.

새로 선보이는 리바트몰은 기존 몰보다 쇼핑 편의성을 높이고, 고객 참여형 콘텐츠를 신설한 게 특징이다. 우선, 고객들의 쇼핑 편의성 제고를 위해 새 리바트몰에 최신 서버와 검색엔진, 보안 시스템 등이 적용했다. 회사 측은 평균 사이트 접속 속도가 기존대비 60% 이상 빨라졌다고 설명했다.

이와 함께 오프라인 매장을 VR로 체험하고 구매까지 가능한 'VR 쇼룸' 등 첨단 제품 시연 및 구매 기능을 새롭게 탑재했다. 또 네이버·카카오 등 포털 및 SNS 계정을 활용해 회원 가입이나 로그인이 가능하며, 카카오페이·삼성페이 등 간편 결제 시스템을 통해서도 결제할 수 있다. 여기에 별도의 모바일용 리바트몰 앱(APP)도 선보인다.

판매 제품군도 확대한다. 기존 리바트몰이 리바트 온라인(온라인 전용 가구 브랜드), 리바트 키친(주방 가구), 리바트 키즈(유아동 가구) 등 가정용 가구 제품만을 판매했는데, 새 리바트몰에선 '리바트 오피스·하움(소호형 사무가구)' 제품도 판매하게 된다.

새 리바트몰에는 고객 참여형 콘텐츠도 선보인다. 대표적인 게 '리바트 커뮤니티'다. 리바트 커뮤니티는 고객의 다양한 홈퍼니싱 제품 사용 후기와 연출 노하우 등을 온라인상으로 한 데 모은 소통 공간으로, 리바트 제품 구매와 상관없이 누구나 자신의 집을 공개하는 '랜선 집들이'와 인테리어 전문가와 인플루언서의 인테리어 솜씨를 구경할 수 있는 '고수의 집들이', 고객만의 인테리어 노하우를 소개하는 '노하우' 등의 코너로 구성된다.

회사 측은 '리바트 커뮤니티'를 홈퍼니싱 전문 온라인 커뮤니티로 키우기 위해 참여 고객들에게 현대백화점그룹 통함 멤버십 포인트(H.point)와 신제품 제공 등 다양한 혜택을 제공할 예정이다.

이와 함께 리바트몰 안에 라이프스타일 웹 매거진 '힌지(Hinge)'도 운영한다. 홈퍼니싱 전반에 걸친 다양한 정보와 예술가 인터뷰, 인기 장소 등 고객 라이프스타일에 도움이 되는 다양한 정보와 콘텐츠를 매일 제공할 예정이다.

현대리바트는 리바트몰 리뉴얼에 맞춰 온라인 고객을 대상으로 한 '회원 등급제'도 도입한다. 리바트몰 구매 금액과 구매 횟수, 리바트 커뮤니티 참여도 등을 점수화해 '플라워-트리-포레스트' 등 총 세 단계로 운영되며, 각 등급별로 구매 금액의 0.1~0.5%를 적립해준다. 특별 할인 쿠폰및 무료 컨설팅 서비스 등도 제공된다.

현대리바트 관계자는 "폭발적으로 성장하고 있는 온라인 가구시장 공략을 위해 그동안 온라인몰 서비스 경쟁력 향상과 물류 인프라 확충 등 핵심 역량에 대한 과감한 투자를 진행해왔다"면서 "차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 매년 온라인 사업 규모를 20% 이상씩 키워나갈 계획"이라고 말했다.

한편, 현대리바트는 리바트몰 리뉴얼을 맞아 신규 회원을 대상으로 홈퍼니싱 제품을 1000원에 구매할 수 있는 '1000원딜(4000명 한정)', 1인당 최대 30만원 할인 쿠폰을 제공하는 '10억 쿠폰 지원', 리바트 대표 상품을 12월 한 달간 특가로 만날 수 있는 '원데이 특가' 등 다양한 이벤트를 12월 한 달간 순차적으로 진행한다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr