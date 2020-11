롯데카드 "티니패스 카드 SNS에 올리면 노트북 드려요"

스쿨뱅킹 자동납부 등록 후

티니패스 카드 발급하면 발급비 캐시백

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 티니패스 카드 구매 고객을 대상으로 소셜네트워크서비스(SNS)에 티니패스 카드와 함께하는 순간을 공유하면 추첨을 통해 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

오는 12월 20일까지 티니패스 카드와 관련된 15초 이상의 영상 제작물이나 사진 2장 이상을 네 가지 필수 해시태그와 함께 본인 SNS에 게시한 후, 업로드한 사진 또는 동영상을 캡쳐해 티니패스 공식 이메일로 전송하면 참가 신청이 완료된다.

페이스북, 인스타그램, 틱톡, 네이버카페, 네이버블로그 중 본인이 원하는 SNS를 선택해 업로드 하면 된다. 네 가지 필수 해시태그는 '#롯데티니패스카드', '#용돈카드', '#청소년카드', '#티니패스뽐내기'다.

경품은 2020 LG그램 15인치(1명), 애플 아이패드 8세대(2명), 에어팟 프로(4명), 기프티샷 GS 바나나우유(50명)로, 12월 29일 추첨을 통해 제공한다.

또 같은 기간 롯데카드 스쿨뱅킹 자동납부 서비스를 이용하는 고객이 티니패스 카드를 발급하면 발급비 캐시백 혜택도 제공한다.

티니패스 카드는 롯데카드가 지난 3월 업계에서 처음으로 선보인 교통카드 기능과 자녀의 용돈관리 기능을 결합한 신개념 용돈카드다. 실시간 또는 월 정기 충전을 통해 원하는 만큼의 용돈을 충전해주는 선불카드로, 창구 방문이나 관련 서류 제출 없이 롯데카드 애플리케이션(앱)에서 간편하게 신청할 수 있다.

김병준 롯데카드 페이먼트사업팀장은 "티니패스 카드는 10대의 교통요금 충전의 불편함과 부모의 용돈 지급의 번거로움을 모두 해소해주는 상품"이라며 "특히 청소년들이 티니패스 카드로 용돈을 사용하며 이른 나이에 경제관념을 형성하는데 도움을 줄 것으로 본다"고 말했다.

