바이든, 내달 1일 옐런 등 여성 중심 경제팀 발표

WSJ 보도..CEA 위원장에 여성 노동 경제학자 내정

관리예산실장 역시 여성

재무부 부장관은 흑인 이민자

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 내달 1일(현지시간) 재무부 장관을 포함한 경제팀 인선을 발표할 것이라고 월스트리트저널(WSJ)이 29일 보도했다.

WSJ이 익명의 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 이미 알려진 재닛 옐런 전 연방준비제도(Fed) 의장과 함께 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 미국 경제 회복을 이끌 인사들이 경제팀에 발탁됐다.

백악관 경제자문위원회(CEA)위원장에는 노동 경제학자인 세실리아 루스 프린스턴대학 교수가 내정됐다. 진보 성향의 싱크탱크인 미국 진보센터의 니라 텐던 최고경영자는 대통령 직속 관리 예산실장을 맡는다. 관리 예산실장은 내각 구성원이면서 미국 정부기관의 예산의 집행을 관리 감독하는 핵심 요직이다.

재무부 부장관에는 오바마 행정부에서 백악관 국제경제담당 안보 부보좌관을 역임한 월리 아데예모가 내정됐다.

바이든 캠프에서 경제정책을 조언했던 재러드 번스타인과 해더 보우시는 CEA에서 루스 위원장 내정자를 보좌할 예정이다.

이번 바이든 당선인의 경제팀 인선은 다양성을 적극적으로 반영한 것으로 풀이된다. 옐런 내정자는 물론 루스 내정자와 탠던 내정자도 여성이다.

루스 내정자와 탠던 내정자는 유색인종 여성으로는 처음 조직을 이끌게 됐다. 재무부 부장관에 내정된 아데예모는 나이지리아 출신의 이민자다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr