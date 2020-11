고쳐줘 홈즈!…영등포구 빗물펌프장 직원의 재능 나눔

영등포 빗물펌프장 근무자의 전문 기술력 활용한 수리·점검서비스 본격 추진...경로당, 독거어르신, 어린이집, 장애인가구 등 사회취약가구 중점 정비…내년 2월까지 총 89가구 대상 노후기구 교체, 수리부터 난방, 전기, 위생시설 등 시설물 안전점검도

[아시아경제 박종일 기자] 지난 여름 수해 예방에 앞장섰던 영등포 빗물펌프장 직원들이 이번에는 사회소외가구 집수리 정비에 팔을 걷어붙였다.

동절기 수해 방지 업무가 마무리되는 휴식기를 이용해 지역 소외계층의 안전하고 따뜻한 겨울나기를 위한 특별한 재능 기부활동에 나선 것이다.

영등포구(구청장 채현일)는 내년 2월26일까지 빗물펌프장 근무자들의 전문 기술력을 활용해 지역 복지시설과 어려운 이웃의 주거시설을 고쳐주는 ‘안전복지 서비스’를 제공한다고 밝혔다.

빗물펌프장 직원들은 오전에는 수방시설 유지관리 및 점검, 유수지 시설물 관리 등 본연의 업무에 전념, 오후에는 독거어르신, 경로당, 어린이집, 장애인 가구 등 어려운 이웃을 찾아 자신의 전공분야 기술을 살려 주거환경을 개선해주는 재능 기부 활동을 펼치고 있다.

영등포구에는 총 8개소 빗물펌프장이 운영되고 있으며, 전기, 기계분야의 기사·산업기사·기능사 자격증을 보유한 17명의 숙달된 기술자들이 근무하고 있다.

직원들 대부분은 해당 분야에 풍부한 근무경험을 갖춘 전문 기술자들로 자체 보유한 점검 장비와 기술력으로 지역 내 소외계층가정의 난방·전기·위생·수도시설 등을 무상 점검·수리한다.

기술자들은 ▲조명등 교체 등 비교적 간단한 수리부터 일반 구민이 정비하기 어려운 보일러 작동 상태 점검 및 연료 누유·누설 여부 ▲난방배관 누수 점검 ▲누전 차단기 동작 상태와 적정 용량 사용 여부 ▲콘센트, 플러그, 전선 상태 점검 및 수리 ▲위생설비 및 급수시설 수리 등 주거와 관련된 생활 불편사항을 꼼꼼히 점검한다.

점검결과 고장이 났거나 노후화 된 전등, 콘센트, 전선, 수도밸브 등 현장에서 수리가 가능한 경우 즉시 정비, 전기시설물에 대한 안전점검도 해 화재, 감전 등 안전사고가 발생하지 않도록 사전 조치에 철저를 기한다. 중대 결함으로 추가 점검이 필요한 가구는 별도 통보한다.

구는 지난 10월 안전복지 서비스 대상가구 모집을 시작, 수리가 시급한 지역 내 취약가구 및 복지시설 총 89개소를 발굴했다.

이에 지난 25일부터 지역내 18개 행정동을 2개 구역으로 나누어 4개조를 편성해 정비를 실시하고 있다.

아울러 사회적 거리두기 2단계 방역조치 강화에 따라 마스크 필수 착용, 개인위생수칙 준수 등 방역에 철저를 기하며 점검을 진행하고 있다.

재능 기부 ‘안전복지서비스’는 2000년부터 시작, 수리를 희망하는 독거어르신과 경로당, 어린이집의 수요을 고려해 한 해도 거르지 않고 매년 실시하고 있다. 지난 해에도 총 71곳의 가구를 정비, 안전사고를 사전에 예방하고 전문 기술의 활용한 특별한 재능 나눔으로 지역주민의 큰 호응을 받았다.

채현일 영등포구청장은 “여름철 수방 업무에 힘써온 빗물펌프장 직원들의 자발적 재능 나눔과 어려운 이웃을 위한 따스한 마음이 우리 모두에게 감동을 주고 있다”며 “열악한 주거환경으로 힘들어하는 구민들이 없도록 안전점검과 정비활동, 더욱 열심히 추진해나가겠다”고 전했다.

